На извечный вопрос: сколько можно выпить за рулем, можно ответить – нисколько! Но насколько быстро организм может очиститься от алкоголя и можно сесть за руль – читайте в нашем материале.

Сколько можно выпить за рулем? Давайте будем понимать этот тезис как вопрос о том, сколько можно выпить в начале застолья (однократно), чтобы до конца быть трезвым. Ситуация довольно типичная: начинается большой праздник с хорошим столом, принять участие в застолье хочется всем, но кому-то одному придется не пить, потому что компании нужен один водитель. Сколько и чего можно выпить драйверу, чтобы обратная поездка не завершилась бедой или крупным штрафом. Ведь по статистике, самая распространенная причина смертельных ДТП – пьяный водитель, сообщает 24 канал.

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Стадии опьянения и их опасность

С точки зрения управления транспортным средством, опасная степень опьянения – это вторая стадия нетрезвости.

Первая степень – бессимптомная. Она не имеет внешних и поведенческих проявлений, поэтому считается самой легкой. Первая степень обнаруживается только приборами-алкотестерами. Менее 0,3 промилле, по факту естественный уровень алкоголя в организме, ведь такой уровень алкоголя в организме могут давать различные заболевания.

От 0,3 до 0,5 промилле – вторая стадия опьянения, которая имеет незначительное влияние, но считается опасной.

0,5 – 1,5 – легкое опьянение. У водителя повышается самооценка, снижается внимание, нарушается координация движений. Уже такое состояние драйвера может повлечь ДТП с высоким процентом летального исхода.

1,5 – 2,5 – опьянение средней степени.

2,5 – 3,0 – состояние сильного опьянения.

Более 3,0 – алкогольное отравление, критическое состояние. Такое количество алкоголя просто может убить человека, ведь организм не успевает бороться с отравлением.

За сколько времени после алкоголя можно сесть за руль

Естественно, каждый вид алкогольных напитков влияет на организм по-своему, причем важна не только крепость, но и другие качества, например, наличие в напитке растворенных газов (шампанское, некоторые слабоалкогольные напитки).

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Водка – 40%

100 миллилитров водки из мужского организма очистится за 5 часов 48 минут, если вес не больше 60 килограммов. А женскому организму, с теми же параметрами, нужно больше времени – 6 часов 58 минут. 500 миллилитров этого вида алкоголя из организма "выветривается" более суток: у мужчин – за 29 часов, у женщин – за 34 часа 48 минут.

Если вес мужчины и женщины достигает отметки в 100 килограммов, то побороть 500 миллилитров водки мужскому организму удастся за 17 часов, 24 минуты, а вот женскому – за 20 часов 53 минуты.

Настойка – 24%

С настойкой, которая имеет 24% содержания спирта, организму нужно почти 24 часа. Для мужского организма избавиться 100 миллилитров настойки нужно 3 часа 29 минут, если вес не больше 60 килограммов. А женскому – 4 часа 11 минут. Если вес человека 80 килограммов, то: для мужчины – 2 часа 37 минут, а для женщин – 3 часа 8 минут.

Вино – 14%

100 миллилитров вина из мужского организма "выветривается" за 1 час 59 минут, а из женского – за 2 часа 23 минуты. А вот пол литра вина из мужского организма – за 9 часов 55 минут, а из женского – за 11 часов 55 минут.

Шампанское – 11%

300 миллилитров шампанского "выветривается" из организма мужчины за 4 часа 47 минут, а из женского – за 5 часов 45 минут. Если вес человека до 60 килограммов.

Пиво – 4%

Для того, чтобы 60 килограммовый организм очистился от 0,5 пива, нужно 2 часа 45 минут. А для женщин с такими же параметрами нужно 3 часа 28 минут. Дольше всего "выветривается" 1,5 миллилитра пива – около 8 часов 42 минут для мужского организма, и 10 часов 24 минуты для женского.



Когда можно садиться за руль после алкоголя / Инфографика 24 канала