Сколько на самом деле туристов отдыхают в Крыму

О туристическом сезоне 2019 на оккупированном полуострове – в программе "Крым. Реалии" рассказал эксминистр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

"Премьер" Крыма Сергей Аксенов отчитался Владимиру Путину, что в 2020 году рост туристического потока составит 7 миллионов 100 тысяч. Тогда как крымские блоггеры в 2019 году снимали полупустые пляжи.

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Сколько украинцев отдохнули в Крыму

Александр Лиев: Я не представляю для чего Аксенову эта ложь. Я не думаю, что Путину есть потребность в туристах в Крыму. Если бы он хотел, чтобы в Крыму было много туристов, то ему просто нужно забрать оттуда свои войска.

Мы видим туристический поток в размере 1 миллион 200 тысяч туристов. 100 тысяч путешественников приехали с Украины,

– добавил Лиев.

Александр Лиев: Есть два пункта пересечения административной границы между оккупированным Крымом и Украиной. Наши пограничники считают людей и эти цифры в открытом доступе. Мы от общего количества людей, которые пересекли границу, вычитаем тех, кто имеет крымскую прописку, потому что их нельзя считать туристами. Остаются те, кто не имеет крымской прописки. Эти цифры будут пассажиропотоком. И этот пассажиропоток умножается на коэффициент, который вывела НАПКС (Национальная академия природоохранного и курортного строительства). Итак, мы видим, что в Крым ездят примерно 100 тысяч украинцев.



Пункт пересечения административной границы между оккупированным Крымом и Украиной

Сколько россиян отдыхали в Крыму

Александр Лиев: Поток туристов из России в Крым сохранился почти на той же цифре, которая была раньше. Это – примерно миллион человек. Есть четыре пути, которые позволяют попасть в Крым:

Авиасообщение.

Керченская переправа.

С украинской территории.

Морское сообщение.

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Александр Лиев: Авиапоток в Крым уменьшился. Крым принимал миллион россиян, когда логистика была очень удобной, когда Советский Союз пропагандировал Крым, как единственный курорт. Крым был центром туризма. Но даже во времена Союза, курорт никогда не принимал из России более миллиона и 200 тысяч отдыхающих. Откуда Аксенов берет 7 миллионов? Это вопрос не к аналитикам, а к психологам.

Что известно о Крымском мосте?

Это незаконное сооружение между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Его длина составляет 19 километров, а стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.



Несмотря на регулярные заверения в том, что "все в порядке", в оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

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