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      Скільки насправді туристів відпочивають у Криму

      Крим.Реалії 445 Читать новость на русском

      Про туристичний сезон 2019 на окупованому півострові – у програмі "Крим. Реалії" розповів ексміністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв.

      "Прем'єр" Криму Сергій Аксьонов відзвітував Володимиру Путіну, що у 2020 році ріст туристичного потоку складе 7 мільйонів 100 тисяч. Тоді як кримські блогери у 2019 році фільмували напівпорожні пляжі.

      Цікаво! Навіщо Путіну залізниця до Криму: неочікувані відповіді експертів

      Скільки українців відпочили у Криму

      Олександр Лієв: Я не уявляю для чого Аксьонову ця брехня. Я не думаю, що Путіну є потреба туристів у Криму. Якби він хотів, аби у Криму було багато туристів, то йому просто потрібно забрати звідти свої війська.

      Ми бачимо туристичний потік у розмірі 1 мільйона 200 тисяч туристів. 100 тисяч мандрівників приїхали з України,
      – додав Лієв.

      Олександр Лієв: Є два пункти перетину адміністративного кордону між окупованим Кримом і Україною. Наші прикордонники рахують людей і ці цифри є у відкритому доступі. Ми від загальної кількості людей, що перетнули кордон, віднімаємо тих, хто має кримську прописку, бо їх не можна вважати туристами. Залишаються ті, хто не мають кримської прописки. Ці цифри будуть пасажиропотоком. І цей пасажиропотік помножується на коефіцієнт, який вивела НАПКС (Національна академія природоохоронного і курортного будівництва). Отже, ми бачимо, що у Крим їздять приблизно 100 тисяч українців.


      Пункт перетину адміністративного кордону між окупованим Кримом і Україною

      Скільки росіян відпочивали у Криму

      Олександр Лієв: Потік туристів з Росії до Криму зберігся на майже тій самій цифрі, яка була раніше. Це – приблизно мільйон людей. Є чотири шляхи, які дозволяють потрапити до Криму:

      • Авіасполучення.
      • Керченська переправа.
      • З української території.
      • Морське сполучення.

      Як Керченський міст вплинув на курортний сезон

      Олександр Лієв: Авіапотік до Криму зменшився. Крим приймав мільйон росіян, коли логістика була дуже зручною, коли Радянський Союз пропагував Крим, як єдиний курорт. Крим був центром туризму. Але навіть у часи Союзу, курорт ніколи не приймав з Росії понад мільйона і 200 тисяч відпочивальників. Звідки Аксьонов бере 7 мільйонів? Це питання не до аналітиків, а до психологів. 

      Що відомо про Кримський міст?Це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина складає 19 кілометрів, а вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.

      Попри регулярні запевнення у тому, що "все гаразд", в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      Більше – дивіться у відео.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Крим.Реалії
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