Сколько нардепов пропустило заседания парламента в декабре: впечатляющая цифра
252 народных депутата пропустило 50% голосований Верховной Рады в декабре 2018 года.
Среди них – 61 избранник, не принимавший участия в 90% голосований.
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17 политиков не проголосовало ни разу за месяц.
Дмитрий Добкин, например, принял участие в 0,3% голосований.
Активность Дмитрия Добкина в парламенте в декабре 2018
Его старший брат работал лучше: у Михаила Добкина до 10% голосований.
На работу депутата нет времени и у поющего ректора. Показатель Михаила Поплавского в декабре – всего 1%.
Активность Михаила Поплавского в парламенте в декабре 2018
Самые высокие показатели голосований у Виктора Пинзеника – 100%, а у Михаила Бондаря и Ивана Спорыша – 99%.
Данные: КИУ
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