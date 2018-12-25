Сколько нардепов пропустило заседания парламента в декабре: впечатляющая цифра

252 народных депутата пропустило 50% голосований Верховной Рады в декабре 2018 года.

Среди них – 61 избранник, не принимавший участия в 90% голосований.

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17 политиков не проголосовало ни разу за месяц.

Дмитрий Добкин, например, принял участие в 0,3% голосований.



Активность Дмитрия Добкина в парламенте в декабре 2018

Его старший брат работал лучше: у Михаила Добкина до 10% голосований.

На работу депутата нет времени и у поющего ректора. Показатель Михаила Поплавского в декабре – всего 1%.



Активность Михаила Поплавского в парламенте в декабре 2018

Самые высокие показатели голосований у Виктора Пинзеника – 100%, а у Михаила Бондаря и Ивана Спорыша – 99%.

Данные: КИУ

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