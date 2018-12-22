У кого из политиков самый большой антирейтинг: детали в цифрах

Украинцев всегда преследует одна и та же история. Когда казалось, что цель достигнута и наступает время последовательной, хладнокровной рутины на двух украинцев появляются три атаманы. И, как правило, среди атаманов выбирают меньшее зло.

49,3% украинцев считают, что на сегодняшний день в стране нет политических лидеров, которые могли бы эффективно управлять страной.

Читайте также: Какие массовые акции украинцы воспринимают лучше: неожиданные данные

И лишь каждый 5-й заверил, что видит среди нынешних политиков достойных руководителей.

33% убеждены, что для успешного развития Украине нужна сильная рука, а не демократические дискуссии.



33% убеждены, что Украине нужна сильная рука

Негативнее всего украинцы относятся к Арсению Яценюку – 84%, положительно – 7%. Олегу Ляшко симпатизируют 16% опрошенных, 77% оценивают его негативно. К Андрею Парубию 10% относятся положительно, 76% – отрицательно.



Рейтинг политиков

Лишь 8% украинцев положительно оценивают деятельность кума Путина Виктора Медведчука, 67% – отрицательно.

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.