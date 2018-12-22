08:49
22 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 декабря
      Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 21 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Цифра
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      У кого из политиков самый большой антирейтинг: детали в цифрах

      195 Читати новину українською

      Украинцев всегда преследует одна и та же история. Когда казалось, что цель достигнута и наступает время последовательной, хладнокровной рутины на двух украинцев появляются три атаманы. И, как правило, среди атаманов выбирают меньшее зло.

      49,3% украинцев считают, что на сегодняшний день в стране нет политических лидеров, которые могли бы эффективно управлять страной.

      Читайте также: Какие массовые акции украинцы воспринимают лучше: неожиданные данные

      И лишь каждый 5-й заверил, что видит среди нынешних политиков достойных руководителей.

      33% убеждены, что для успешного развития Украине нужна сильная рука, а не демократические дискуссии.

      політики рейтинги
      33% убеждены, что Украине нужна сильная рука

      Негативнее всего украинцы относятся к Арсению Яценюку – 84%, положительно – 7%. Олегу Ляшко симпатизируют 16% опрошенных, 77% оценивают его негативно. К Андрею Парубию 10% относятся положительно, 76% – отрицательно.

      Яценюк рейтинг
      Рейтинг политиков

      Лишь 8% украинцев положительно оценивают деятельность кума Путина Виктора Медведчука, 67% – отрицательно.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Виктор Медведчук Арсений Яценюк Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новый градостроительный ДБН: нормы действуют несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы
      сегодня , 08:40 Новый градостроительный ДБН: нормы действуют несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы
      Лев Парцхаладзе 117
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      сегодня , 15:00 Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго
      21 декабря , 22:35 Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго
      640
      Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      21 декабря , 22:00 Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      Юрій Бутусов 1209
      Сколько украинцев готовы воевать за Родину в войне с Россией
       21 декабря 2016 , 06:47 2
      Во сколько Украине обходится содержание представительства Президента в Крыму
       10 мая 2016 , 08:27
      От чего отказались россияне из-за кризиса
       24 февраля 2016 , 08:57
      На чем начали экономить россияне из-за санкций
       11 марта 2016 , 08:59
      Сколько стоит наружная политическая реклама кандидатов в президенты: впечатляющая сумма
       9 октября , 07:15
      Сколько законопроектов депутаты могут сдать на макулатуру
       26 октября , 07:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук