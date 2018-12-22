У кого з політиків найбільший антирейтинг: деталі в цифрах
Українців завжди переслідує одна і та ж сама історія. Коли здавалось, що ціль досягнута і настає час послідовної, холоднокровної рутини на двох українців з'являються три отамани. І, як правило, серед отаманів обирають менше зло.
49,3% українців вважають, що на сьогодні в країні немає політичних лідерів, які могли б ефективно керувати країною.
Читайте також: Які масові акції українці сприймають найкраще: неочікувані дані
І лише кожен 5-й запевнив, що бачить серед теперішніх політиків достойних керівників.
33% переконані, що для успішного розвитку Україні потрібна сильна рука, а не демократичні дискусії.
33% переконані, що Україні потрібна сильна рука
Найнегативніше українці ставляться до Арсенія Яценюка – 84%, позитивно – 7%. Олегу Ляшку симпатизують 16% опитаних, 77% оцінюють його негативно. До Андрія Парубія 10% ставляться позитивно, 76% – негативно.
Рейтинг політиків
Лише 8% українців позитивно оцінюють діяльність кума Путіна Віктора Медведчука, 67% – негативно.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.