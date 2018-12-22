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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      У кого з політиків найбільший антирейтинг: деталі в цифрах

      408 Читать новость на русском

      Українців завжди переслідує одна і та ж сама історія. Коли здавалось, що ціль досягнута і настає час послідовної, холоднокровної рутини на двох українців з'являються три отамани. І, як правило, серед отаманів обирають менше зло.

      49,3% українців вважають, що на сьогодні в країні немає політичних лідерів, які могли б ефективно керувати країною.

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      І лише кожен 5-й запевнив, що бачить серед теперішніх політиків достойних керівників.

      33% переконані, що для успішного розвитку Україні потрібна сильна рука, а не демократичні дискусії.

      політики рейтинги
      33% переконані, що Україні потрібна сильна рука

      Найнегативніше українці ставляться до Арсенія Яценюка – 84%, позитивно – 7%. Олегу Ляшку симпатизують 16% опитаних, 77% оцінюють його негативно. До Андрія Парубія 10% ставляться позитивно,  76% – негативно.

      Яценюк рейтинг
      Рейтинг політиків

      Лише 8% українців позитивно оцінюють діяльність кума Путіна Віктора Медведчука, 67% – негативно.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Олег Ляшко Арсеній Яценюк Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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