Скільки нардепів пропустили засідання парламенту в грудні: вражаюча цифра

252 народних депутата пропустили 50% голосувань Верховної Ради в грудні 2018 року.

Серед них – 61 обранець, який не брав участі у 90% голосувань.

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17 політиків не проголосували жодного разу за місяць.

Дмитро Добкін, наприклад, взяв участь в 0,3% голосувань.



Активність Дмитра Добкіна у парламенті в грудні 2018 року

Його старший брат працював краще: у Михайла Добкіна аж 10% голосувань.

На роботу депутата немає часу й у співочого ректора. Показник Михайла Поплавського у грудні – лише 1 %.



Активність Михайла Поплавського у парламенті в грудні 2018 року

Найвищі показники голосувань у Віктора Пинзеника – 100%, а в Михайла Бондаря та Івана Спориша – 99%.

Дані: КВУ

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