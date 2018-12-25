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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Скільки нардепів пропустили засідання парламенту в грудні: вражаюча цифра

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      252 народних депутата пропустили 50% голосувань Верховної Ради в грудні 2018 року.

      Серед них – 61 обранець, який не брав участі у 90% голосувань.

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      17 політиків не проголосували жодного разу за місяць.

      Дмитро Добкін, наприклад, взяв участь в 0,3% голосувань.

      Дмитро Добкін
      Активність Дмитра Добкіна у парламенті в грудні 2018 року

      Його старший брат працював краще: у Михайла Добкіна аж 10% голосувань.

      На роботу депутата немає часу й у співочого ректора. Показник Михайла Поплавського у грудні – лише 1 %.

      Поплавський
      Активність Михайла Поплавського у парламенті в грудні 2018 року

      Найвищі показники голосувань у Віктора Пинзеника – 100%, а в Михайла Бондаря та Івана Спориша – 99%.

      Дані: КВУ

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      Джерело: 24 канал
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