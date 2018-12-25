Скільки нардепів пропустили засідання парламенту в грудні: вражаюча цифра
252 народних депутата пропустили 50% голосувань Верховної Ради в грудні 2018 року.
Серед них – 61 обранець, який не брав участі у 90% голосувань.
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17 політиків не проголосували жодного разу за місяць.
Дмитро Добкін, наприклад, взяв участь в 0,3% голосувань.
Активність Дмитра Добкіна у парламенті в грудні 2018 року
Його старший брат працював краще: у Михайла Добкіна аж 10% голосувань.
На роботу депутата немає часу й у співочого ректора. Показник Михайла Поплавського у грудні – лише 1 %.
Активність Михайла Поплавського у парламенті в грудні 2018 року
Найвищі показники голосувань у Віктора Пинзеника – 100%, а в Михайла Бондаря та Івана Спориша – 99%.
Дані: КВУ
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