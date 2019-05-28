Сколько новостроек в Одессе строят незаконно: цифра впечатляет

Специалисты подсчитали, сколько новостроек в Одессе строят без надлежащей документации.

Примерно треть всех одесских новостроек (32%) строят без разрешений на выполнение строительных работ. Такую цифру озвучил представитель компании, которая проводит онлайн-аудит первичного рынка жилья в Украине Владимир Копоть.

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По данным специалиста, примерно 3% ЖК Одессы строят без лицензий на выполнение строительных работ, а более 65% ЖК строятся на землях с другим целевым назначением.

Среди основных причин такой ситуации на рынке строительства Одессы эксперт называет низкий уровень правовой культуры как у застройщиков, которые начинают строительство, а только потом "задним числом" получают все необходимые согласования и разрешения, так и у покупателей/инвесторов, которые вкладывают в такие сомнительные объекты, которые значительно влияют на прозрачность рынка недвижимости.

Весомыми препятствиями для создания по-настоящему прозрачного рынка строительства жилья в курортном регионе является тесная связь строительных организаций с местными властями и органами контроля, а также различия в градостроительной и земельной документации.

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"Часто бывает так, что в градостроительных условиях написано, что земельный участок соответствует целям строительства, даже прописывают функциональное назначение участка, а в кадастре такие данные отсутствуют", – отметил Владимир Копоть.

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По данным на сайтах по поиску недвижимости на сегодня в Одессе продают квартиры в не менее 180 новостройках.