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      Сколько новостроек в Одессе строят незаконно: цифра впечатляет

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      Сколько новостроек в Одессе строят незаконно
      Сколько новостроек в Одессе строят незаконно / premier-odessa.com.ua

      Специалисты подсчитали, сколько новостроек в Одессе строят без надлежащей документации.

      Примерно треть всех одесских новостроек (32%) строят без разрешений на выполнение строительных работ. Такую цифру  озвучил представитель компании, которая проводит онлайн-аудит первичного рынка жилья в Украине Владимир Копоть.

      Читайте также: Скандал вокруг Летнего театра в Одессе: что об этом надо знать

      По данным специалиста, примерно 3% ЖК Одессы строят без лицензий на выполнение строительных работ, а более 65% ЖК строятся на землях с другим целевым назначением.

      Среди основных причин такой ситуации на рынке строительства Одессы эксперт называет низкий уровень правовой культуры как у застройщиков, которые начинают строительство, а только потом "задним числом" получают все необходимые согласования и разрешения, так и у покупателей/инвесторов, которые вкладывают в такие сомнительные объекты, которые значительно влияют на прозрачность рынка недвижимости.

      Весомыми препятствиями для создания по-настоящему прозрачного рынка строительства жилья в курортном регионе является тесная связь строительных организаций с местными властями и органами контроля, а также различия в градостроительной и земельной документации.

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      "Часто бывает так, что в градостроительных условиях написано, что земельный участок соответствует целям строительства, даже прописывают функциональное назначение участка, а в кадастре такие данные отсутствуют", – отметил Владимир Копоть.

      Читайте больше в материале: Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что с рынком недвижимости Одессы

      По данным на сайтах по поиску недвижимости на сегодня в Одессе продают квартиры в не менее 180 новостройках.

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      Теги: Законодательство Скандальные застройки Строительство Рынок недвижимости Новости Одессы Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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