Сколько пар в Украине поженились в День Святого Валентина

В День Святого Валентина в Украине поженились 2439 пар. В этот день все органы регистрации актов гражданского состояния в Киеве работали до полуночи.

Большинство заявлений, а именно 1836, на регистрацию брака 14 февраля подали 13 февраля, сообщает УНН со ссылкой на Минюст.

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Больше всего пар в день влюбленных поженились в Днепропетровской области (231), Киеве (211), Львовской (174) и Ивано-Франковской (148) областях.

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