20:48
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Блог Соцмережі

      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів

      82
      Ігор Бенедисюк
      Ігор Бенедисюк / DEJURE

      Громадськая організація DEJURE опублікувала на своїй сторінці у Facebook сатиричні привітання до Дня всіх закоханих з одіозними суддями та політиками.

      На валентинках зображені: голова Вищої кваліфікаційної комісії (ВККС) Сергій Козьяков, голова Вищої ради правосуддя (ВРП) Ігор Бенедисюк, суддя Деснянського райсуду Києва Олена Журавська, адвокат, замголови Адміністрації президента (АП) Олексій Філатов та сам президент Петро Порошенко.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото DEJURE

      Читайте також: Фото з дружиною та романтична вечеря: як українські політики відзначають День Валентина

      Для кожної із сатиричних листівок DEJURE обрала фрази, які найбільше характеризують героїв валентинок: так, Журавська "обіцяє" "забрати твої права, аби завжди їздив зі мною", а Філатов – "точно зазначити тебе у декларації".

      Суддя Олена Журавська тимчасово позбавила водійського посвідчення учасницю автопробігу до Межигір’я без її безпосередньої присутності
      Суддя Олена Журавська / Фото DEJURE

      Нагадаємо, суддя Деснянського райсуду Києва Олена Журавська під час Революції Гідности тимчасово позбавила водійського посвідчення учасницю автопробігу до Межигір'я без її безпосередньої присутності. А також без зазначення прізвища інспектора, який зупинив активістку та виписував протокол. Про рішення щодо активістки Майдану у своїй декларації доброчесності суддя не зазначила , та ще й не внесла рішення до реєстру судових рішень, попри вимогу закону.

      А під час кваліфікаційного оцінювання до Верховного Суду заявила, що взагалі не знала про те, що позбавила водійських прав саме учасницю Революції Гідності. Незважаючи на ці факти, суддю Журавську обрали секретаркою Ради суддів України.

      Замголови АП Олексій Філатов відповідає за судову реформу, частиною якої є, зокрема, електронне декларування для суддів. Саме завдяки відкритому доступу до декларацій громадськість дізнається про сумнівні статки деяких суддів або ж сімейні зв'язки, які можуть спричиняти конфлікти інтересів під час здійснення правосуддя. При цьому, сам Філатов чомусь не вказав у своїй електронній декларації цивільну дружину Анну Бабич, успішну юристку фірми "AEQUO", з якою вони спільно проживають та виховують сина.

      Олексій Філатов чомусь не вказав у своїй електронній декларації цивільну дружину Анну Бабич, успішну юристку фірми “AEQUO”, з якою вони спільно проживають та виховують сина.
      Олексій Філатов / Фото DEJURE

      Сергій Козьяков
      Сергій Козьяков / Фото DEJURE

      Зображення валентинок та деталі про кожного із героїв сатиричних листівок тут.

      Фундація DEJURE – це громадська організація, створена у 2016 році експертами-правниками з метою сприяння розвитку правовладдя та реформ у сфері правосуддя в Україні.

      Читайте також: Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують

      blog_ava
      Прогноз погоди на 15 лютого: в Україну повертається весняне тепло і сонце
      сьогодні
      5591
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Судді Публікації День Валентина Автомайдан Борис Філатов
      Джерело: Facebook
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      сьогодні , 20:20 Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      Альона Захарова 341
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сьогодні , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 73
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сьогодні , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 256
      Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      сьогодні , 17:31 Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      Ірина Шиба 442
      Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      сьогодні , 17:00 Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      Артем Овдієнко 891
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук