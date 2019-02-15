Скільки пар в Україні одружились у День Святого Валентина

У День Святого Валентина в Україні одружились 2439 пар. Цього дня всі органи реєстрації актів цивільного стану в Києві працювали до півночі.

Більшість заяв, а саме 1836, на реєстрацію шлюбу 14 лютого подали 13 лютого, повідомляє УНН із посиланням на Мін’юст.

Читайте також: Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів

Найбільше пар у день закоханих одружились у Дніпропетровській області (231), Києві (211), Львівській (174) та Івано-Франківській (148) областях.

Якщо ви хочете одружитись – тепер необов'язково чекати кілька тижнів, аби оформити стосунки офіційно. Завдяки послузі "Шлюб за добу" отримати свідоцтво про одруження можна протягом 24 годин, або й швидше.