Скільки пар в Україні одружились у День Святого Валентина
У День Святого Валентина в Україні одружились 2439 пар. Цього дня всі органи реєстрації актів цивільного стану в Києві працювали до півночі.
Більшість заяв, а саме 1836, на реєстрацію шлюбу 14 лютого подали 13 лютого, повідомляє УНН із посиланням на Мін’юст.
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Найбільше пар у день закоханих одружились у Дніпропетровській області (231), Києві (211), Львівській (174) та Івано-Франківській (148) областях.
Якщо ви хочете одружитись – тепер необов'язково чекати кілька тижнів, аби оформити стосунки офіційно. Завдяки послузі "Шлюб за добу" отримати свідоцтво про одруження можна протягом 24 годин, або й швидше.
Джерело: 24 Канал
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