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      Сколько партии потратили на выборы в Раду: данные ЦИК

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      Избирательная кампания "Слуги народа" стала самой дорогой
      Избирательная кампания "Слуги народа" стала самой дорогой / goloskarpat.info

      Центральная избирательная комиссия опубликовала финансовые отчеты, где указана сумма, которая официально была потрачена партиями на избирательную кампанию. Так, по данным ЦИК, более всех на предвыборную кампанию потратила партия-победитель выборов "Слуга народа".

      Вторая по стоимости избирательная кампания была в "Радикальной партии", а "Голос" замкнул тройку. В то же время партия "Сила людей" подала "нулевую" декларацию, отмечается в отчетах на сайте ЦИК.

      Это интересно: Какие партии заплатили больше остальных за голос избирателя: исследование

      Стоимость избирательных кампаний:

      "Слуга народа" – 114 миллионов 652 тысячи 872 гривны;

      "Радикальная партия Олега Ляшко" – 111 миллионов 795 тысяч 535 гривен;

      партия "Голос" – 105 миллионов 669 тысяч 560 гривен;

      "Европейская солидарность" – 99 миллионов 494 тысячи 126 гривен;

      "Оппозиционный блок" – 90 милилонов 616 тысяч 918 гривен;

      "Украинская стратегия Гройсмана" – 89 миллионов 248 тысяч 700 гривен;

      ВО "Батькивщина" – 87 миллионов 214 тысяч 297 гривен;

      "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 60 миллионов 309 тысяч 381 гривна;

      Объединение "Самопомощь" – 28 миллионов 708 тысяч 834 гривны;

      "Сила и честь" – 26 миллионов 952 тысячи 832 гривны;

      "Гражданская позиция" – 25 миллионов 678 тысяч 349 гривен;

      ВО "Свобода" – 24 миллиона 83 тысячи 252 гривны;

      "Аграрная партия" – 21 миллион 67 тысяч 456 гривен;

      "Рух новых сил Михаила Саакашвили" – 6 миллионов 519 тысяч 635 гривен;

      "Партия Шария" – 4 миллиона 210 тысяч 29 гривен;

      ВО "Факел" – 2 миллиона 489 тысяч 495 гривен;

      партия "Независимость" – 2 миллиона 320 тысяч гривен;

      "Социальная справедливость" – 1 миллион 112 тысяч гривен;

      "Сила права" – 603 тысячи 670 гривен;

      партия "Патриот" – 209 тысяч 943 гривны;

      "Партия зеленых Украины" – 37 тысяч 236 гривен;

      "Сила людей" – 0 гривен.

      Стоит знать: Парламентские выборы 2019: кто прошел в Верховную Раду Украины

      Суммарно партии потратили почти 905 миллионов гривен.

      Некоторые партии, преодолевшие 2% барьер, смогут вернуть потраченные средства благодаря государственному финансированию. Например, "Слуга народа" сможет сделать это уже через полгода, "Голос" за два года, а вот "Радикальная партия" за 5 лет так и не сможет этого сделать.

      державне фінансування партій, результати виборів
      Размер государственного финансирования партий / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Оппозиционный блок Парламентские выборы 2019 Европейская солидарность Партия Голос Гражданская позиция Партия Сила и честь Самопомощь ВО Батькивщина Партия Украинская стратегия Радикальная партия ЦИК Рух новых сил Аграрная партия Украины ВО "Свобода"
      Источник: 24 канал
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