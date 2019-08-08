Центральная избирательная комиссия опубликовала финансовые отчеты, где указана сумма, которая официально была потрачена партиями на избирательную кампанию. Так, по данным ЦИК, более всех на предвыборную кампанию потратила партия-победитель выборов "Слуга народа".

Вторая по стоимости избирательная кампания была в "Радикальной партии", а "Голос" замкнул тройку. В то же время партия "Сила людей" подала "нулевую" декларацию, отмечается в отчетах на сайте ЦИК.

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Стоимость избирательных кампаний:

"Слуга народа" – 114 миллионов 652 тысячи 872 гривны;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 111 миллионов 795 тысяч 535 гривен;

партия "Голос" – 105 миллионов 669 тысяч 560 гривен;

"Европейская солидарность" – 99 миллионов 494 тысячи 126 гривен;

"Оппозиционный блок" – 90 милилонов 616 тысяч 918 гривен;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 89 миллионов 248 тысяч 700 гривен;

ВО "Батькивщина" – 87 миллионов 214 тысяч 297 гривен;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 60 миллионов 309 тысяч 381 гривна;

Объединение "Самопомощь" – 28 миллионов 708 тысяч 834 гривны;

"Сила и честь" – 26 миллионов 952 тысячи 832 гривны;

"Гражданская позиция" – 25 миллионов 678 тысяч 349 гривен;

ВО "Свобода" – 24 миллиона 83 тысячи 252 гривны;

"Аграрная партия" – 21 миллион 67 тысяч 456 гривен;

"Рух новых сил Михаила Саакашвили" – 6 миллионов 519 тысяч 635 гривен;

"Партия Шария" – 4 миллиона 210 тысяч 29 гривен;

ВО "Факел" – 2 миллиона 489 тысяч 495 гривен;

партия "Независимость" – 2 миллиона 320 тысяч гривен;

"Социальная справедливость" – 1 миллион 112 тысяч гривен;

"Сила права" – 603 тысячи 670 гривен;

партия "Патриот" – 209 тысяч 943 гривны;

"Партия зеленых Украины" – 37 тысяч 236 гривен;

"Сила людей" – 0 гривен.

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Суммарно партии потратили почти 905 миллионов гривен.

Некоторые партии, преодолевшие 2% барьер, смогут вернуть потраченные средства благодаря государственному финансированию. Например, "Слуга народа" сможет сделать это уже через полгода, "Голос" за два года, а вот "Радикальная партия" за 5 лет так и не сможет этого сделать.



Размер государственного финансирования партий / инфографика 24 канала