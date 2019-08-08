Скільки партії витратили на вибори до Ради: дані ЦВК

Центральна виборча комісія опублікувала фінансові звіти, де вказана сума, яка офіційно була витрачена партіями на виборчу кампанію. Так, за даними ЦВК, найбільше на передвиборчу кампанію витратила партія-переможець виборів "Слуга народу".

Друга за вартістю виборча кампанія була у "Радикальної партії", а "Голос" замкнув трійку. Водночас партія "Сила людей" подала "нульову" декларацію, зазначається у звітах на сайті ЦВК.

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Вартість виборчих кампаній:

"Слуга народу" – 114 мільйонів 652 тисячі 872 гривні;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 111 мільйонів 795 тисяч 535 гривень;

партія "Голос" – 105 мільйонів 669 тисяч 560 гривень;

"Європейська солідарність" – 99 мільйонів 494 тисячі 126 гривень;

"Опозиційний блок" – 90 мільйонів 616 тисяч 918 гривень;

"Українська стратегія Гройсмана" – 89 мільйонів 248 тисяч 700 гривень;

ВО "Батьківщина" – 87 мільйонів 214 тисяч 297 гривень;

"Опозиційна платформа – за життя" – 60 мільйонів 309 тисяч 381 гривня;

Об'єднання "Самопоміч" – 28 мільйонів 708 тисяч 834 гривні;

"Сила і честь" – 26 мільйонів 952 тисячі 832 гривні;

"Громадянська позиція" – 25 мільйонів 678 тисяч 349 гривень;

ВО "Свобода" – 24 мільйони 83 тисячі 252 гривні;

"Аграрна партія" – 21 мільйон 67 тисяч 456 гривень;

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі" – 6 мільйонів 519 тисяч 635 гривень;

"Партія Шарія" – 4 мільйони 210 тисяч 29 гривень;

ВО "Факел" – 2 мільйони 489 тисяч 495 гривень;

партія "Незалежність" – 2 мільйони 320 тисяч гривень;

"Соціальна справедливість" – 1 мільйон 112 тисяч гривень;

"Сила права" – 603 тисячі 670 гривень;

партія "Патріот" – 209 тисяч 943 гривні;

"Партія зелених України" – 37 тисяч 236 гривень;

"Сила людей" – 0 гривень.

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Сумарно партії витратили майже 905 мільйонів гривень.

Деякі партії, які здолали 2% бар'єр, зможуть повернути витрачені кошти завдяки державному фінансуванню. Наприклад, "Слуга народу" зможе зробити це вже за півроку, "Голос" за два роки, а от "Радикальна партія" за 5 років так і не зможе цього зробити.



Розмір державного фінансування партій / інфографіка 24 каналу