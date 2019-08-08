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      Скільки партії витратили на вибори до Ради: дані ЦВК

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      Виборча кампанія "Слуги народу" стала найдорожчою
      Виборча кампанія "Слуги народу" стала найдорожчою / goloskarpat.info

      Центральна виборча комісія опублікувала фінансові звіти, де вказана сума, яка офіційно була витрачена партіями на виборчу кампанію. Так, за даними ЦВК, найбільше на передвиборчу кампанію витратила партія-переможець виборів "Слуга народу".

      Друга за вартістю виборча кампанія була у "Радикальної партії", а "Голос" замкнув трійку. Водночас партія "Сила людей" подала "нульову" декларацію, зазначається у звітах на сайті ЦВК.

      Це цікаво: Які партії заплатили найбільше за голос виборця: дослідження

      Вартість виборчих кампаній:

      "Слуга народу" – 114 мільйонів 652 тисячі 872 гривні;

      "Радикальна партія Олега Ляшка" – 111 мільйонів 795 тисяч 535 гривень;

      партія "Голос" – 105 мільйонів 669 тисяч 560 гривень;

      "Європейська солідарність" – 99 мільйонів 494 тисячі 126 гривень;

      "Опозиційний блок" – 90 мільйонів 616 тисяч 918 гривень;

      "Українська стратегія Гройсмана" – 89 мільйонів 248 тисяч 700 гривень;

      ВО "Батьківщина" – 87 мільйонів 214 тисяч 297 гривень;

      "Опозиційна платформа – за життя" – 60 мільйонів 309 тисяч 381 гривня;

      Об'єднання "Самопоміч" – 28 мільйонів 708 тисяч 834 гривні;

      "Сила і честь" – 26 мільйонів 952 тисячі 832 гривні;

      "Громадянська позиція" – 25 мільйонів 678 тисяч 349 гривень;

      ВО "Свобода" – 24 мільйони 83 тисячі 252 гривні;

      "Аграрна партія" – 21 мільйон 67 тисяч 456 гривень;

      "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" – 6 мільйонів 519 тисяч 635 гривень;

      "Партія Шарія" – 4 мільйони 210 тисяч 29 гривень;

      ВО "Факел" – 2 мільйони 489 тисяч 495 гривень;

      партія "Незалежність" – 2 мільйони 320 тисяч гривень;

      "Соціальна справедливість" – 1 мільйон 112 тисяч гривень;

      "Сила права" – 603 тисячі 670 гривень;

      партія "Патріот" – 209 тисяч 943 гривні;

      "Партія зелених України" – 37 тисяч 236 гривень;

      "Сила людей" – 0 гривень.

      Варто знати: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України

      Сумарно партії витратили майже 905 мільйонів гривень.

      Деякі партії, які здолали 2% бар'єр, зможуть повернути витрачені кошти завдяки державному фінансуванню. Наприклад, "Слуга народу" зможе зробити це вже за півроку, "Голос" за два роки, а от "Радикальна партія" за 5 років так і не зможе цього зробити.

      державне фінансування партій, результати виборів
      Розмір державного фінансування партій / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Гроші Слуга народу Партія Голос Радикальна партія Європейська солідарність Опозиційний блок Опозиційна платформа – За життя Партія Українська стратегія ВО Батьківщина Самопоміч Партія Сила і честь Громадянська позиція ВО "Свобода" Аграрна партія України Рух нових сил ЦВК
      Джерело: 24 канал
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