Сколько пассажиров воспользовались поездом Мукачево – Будапешт за месяц
За неполный месяц – с 9 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно – билеты на железнодорожный маршрут Мукачево – Будапешт приобрели 1602 пассажира.
Таким образом заполненность поезда составила лишь 38%, сообщили в "Укрзализныце".
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Однако поражением это не считают.
Занятость кресел этого поезда составляет почти 38%. Учитывая только начало его курсирования, можно считать запуск этого маршрута удачным,
– отметили в сообщении.
В направлении Мукачево путешествовало 915 пассажиров, в направлении Будапешт — 687 пассажиров.
Наибольший спрос на поезд был накануне 25 декабря.
Напомним, поезд Мукачево – Будапешт запустили 9 декабря. А днем ранее, 8 декабря 2018 года, "Укрзализныця" запустила новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Они будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец. А в июне 2019-ого должны запустить поезд Львов – Люблин. Также "Укрзализныця" взялась за переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута до Праги.