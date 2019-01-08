15:02
8 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, 7 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС

      Сколько пассажиров воспользовались поездом Мукачево – Будапешт за месяц

      103 Читати новину українською
      Поезд Мукачево – Будапешт
      Поезд Мукачево – Будапешт / Соцсети

      За неполный месяц – с 9 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно – билеты на железнодорожный маршрут Мукачево – Будапешт приобрели 1602 пассажира.

      Таким образом заполненность поезда составила лишь 38%, сообщили в "Укрзализныце".

      Читайте также: "Железнодорожное сообщение Украины с РФ все равно прекратится": Омелян назвал две причины

      Однако поражением это не считают.

      Занятость кресел этого поезда составляет почти 38%. Учитывая только начало его курсирования, можно считать запуск этого маршрута удачным,
      – отметили в сообщении.

      В направлении Мукачево путешествовало 915 пассажиров, в направлении Будапешт — 687 пассажиров.

      Наибольший спрос на поезд был накануне 25 декабря.

      Напомним, поезд Мукачево – Будапешт запустили 9 декабря. А днем ранее, 8 декабря 2018 года, "Укрзализныця" запустила новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Они будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец. А в июне 2019-ого должны запустить поезд Львов – Люблин. Также "Укрзализныця" взялась за переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута до Праги.

      Теги: Новости Украины Венгрия Укрзализниця Железная дорога
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Зианджа прокомментировала проигрыш в "Голосе страны"
       16 апреля 2018 , 13:08
      Как заставить Путина пойти на уступки: объяснение Чийгоза
       4 января , 00:02
      Парень сам сдал себя копам, выложив видео с разгоном до 318 км/ч
       21 августа 2018 , 13:40
      Стал известен лучший тренер УПЛ 2018 года: неожиданный выбор
       30 декабря 2018 , 16:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук