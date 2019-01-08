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      Скільки пасажирів скористалися потягом Мукачево – Будапешт за місяць

      68 Читать новость на русском
      Потяг Мукачево – Будапешт
      Потяг Мукачево – Будапешт / Соцмережі

      За неповний місяць – з 9 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року включно – квитки на залізничний маршрут Мукачево – Будапешт придбали 1602 пасажири.

      Таким чином заповненість потяга склала лише 38%, повідомили в "Укрзалізниці".

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      Проте поразкою це не вважають. 

      Зайнятість крісел цього поїзда становить майже 38 %. Враховуючи лише початок його курсування, можна вважати запуск цього маршруту вдалим,
      – зазначили у повідомленні. 

      У напрямку Мукачева подорожувало 915 пасажирів, у напрямку Будапешта — 687 пасажирів.

      Найбільший попит на потяг був напередодні 25 грудня. 

      Нагадаємо, потяг Мукачево – Будапешт запустили 9 грудня. А днем раніше, 8 грудня 2018 року, "Укрзалізниця" запустила нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець. А у червні 2019-ого мають запустити потяг Львів – Люблін. Також "Укрзалізниця" взялася за переговори з колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.

      Теги: Новини України Залізниця Укрзалізниця Угорщина
      Джерело: 24 Канал
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