"Залізничне сполучення України з РФ все одно припиниться": Омелян назвав дві причини

Залізничне сполучення між Україною та Російською Федерацією буде припинено або рішенням уряду, або через те, що по факту українці перестануть їздити в РФ.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв’ю для телеканалу ZIK.

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Ми дійсно ініціювали припинення залізничного пасажирського сполучення з Російською Федерацією. Поки що це питання не фіналізоване на рівні Кабміну,

– заявив чиновник.

За його словами, завдяки міністерству та "Укрзалізниці", у 2018 році вперше потік пасажирів у західному напрямку був вищим, аніж у східному.

Міністр зауважив, що за оцінками Мінінфраструктури, кількість поїздок громадян України залізничним транспортом до Росії "невблаганно скорочується".

"Тому воно буде припинено так чи інакше – чи рішенням уряду, чи по факту ніхто не буде їздити", – наголосив Омелян.

Нагадаємо,у серпні 2018 року в Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Очільник відомства Володимир Омелян підписав відповідний документ. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському та Чорному морях.