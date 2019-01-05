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      "Залізничне сполучення України з РФ все одно припиниться": Омелян назвав дві причини

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      Омелян впевнений, що залізничне сполучення України з РФ так чи інакше припиниться
      Омелян впевнений, що залізничне сполучення України з РФ так чи інакше припиниться / Фото з відкритих джерел

      Залізничне сполучення між Україною та Російською Федерацією буде припинено або рішенням уряду, або через те, що по факту українці перестануть їздити в РФ.

      Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв’ю для телеканалу ZIK.

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      Ми дійсно ініціювали припинення залізничного пасажирського сполучення з Російською Федерацією. Поки що це питання не фіналізоване на рівні Кабміну,
      – заявив чиновник.

      За його словами, завдяки міністерству та "Укрзалізниці", у 2018 році вперше потік пасажирів у західному напрямку був вищим, аніж у східному.

      Міністр зауважив, що за оцінками Мінінфраструктури, кількість поїздок громадян України залізничним транспортом до Росії "невблаганно скорочується".

      "Тому воно буде припинено так чи інакше – чи рішенням уряду, чи по факту ніхто не буде їздити", – наголосив Омелян.

      Нагадаємо,у серпні 2018 року в Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Очільник відомства Володимир Омелян підписав відповідний документ. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському та Чорному морях.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Скасування сполучення з Росією Володимир Омелян Новини Росії Залізниця Укрзалізниця Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 Канал
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