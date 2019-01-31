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      Сколько зарабатывают агитаторы Порошенко: неожиданные цифры

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      Наблюдатели сети "Опора" зафиксировали схему по мобилизации избирателей в пользу действующего президента Петра Порошенко. В областях Украины агитаторы ходят по домам и ищут потенциальных избирателей Порошенко.

      Агитаторы ходят по домам со специальной анкетой. Туда заносят сведения о людях и их отношении к Порошенко. Опрос должны провести четыре раза.

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      Специальным людям платят в зависимости от региона. Суммы колеблются от 400 гривен (Днепропетровская область) до 1000 гривен (Волынская, Хмельницкая области). Хотя платить за агитацию по законодательству в Украине запрещено.

      агітація порошенка
      Агитаторы ходят по домам со специальной анкетой

      агітація порошенка

      В анкету заносятся сведения о людях и их отношении к Порошенко

      Официально исследование проводит не партия Порошенко. А недавно созданная общественная организация "Институт развития и содействия демократии". Политические эксперты уверяют, что через так называемые "опросы" формируют "сетку" для покупки голосов на выборах.

      порошенко агітація

      Опрос проводит "Институт развития и содействия демократии"

      Несколько недель назад представители похожей агитационной сети звонили сотруднику 24 канала. Мол, пять лет назад тот указал, что поддерживает Петра Порошенко. Поэтому ему решили предложить сотрудничество.

      агітація порошенка

      Агитация от Петра Порошенко на билбордах

      Для людей из "Блока Петра Порошенко" эта схема скупки голосов не нова, отметил депутат Сергей Лещенко. Они использовали ее еще на парламентских выборах на 205 округе, в Чернигове. Тогда кандидаты там банально соревновались в подкупе.

      Сергей Березенко возглавляет теневой штаб Порошенко по построению этой "сетки". Он это делал, когда избирался в парламент по округу в Черниговской области, из страны хотят сделать большой 205 округ,
      – сказал народный депутат Украины Сергей Лещенко.

      сергій березенко
      Сергей Березенко возглавляет "сетку" для покупки голосов на выборах

      По инсайдерской информации, такая схема обойдется штабу президента в 50 миллионов долларов. Или по два миллиона за каждую область. Что интересно, будут тратить на выборах не только деньги партии, но и местные бюджеты. Например, недавно власти Днепра выделила на "материальную помощь горожанам" 140 миллионов гривен.

      Организация "Общественный контроль" считает, что эти средства могут быть потрачены на покупку 70 тысяч голосов днепровцев. Отметим, что на днях мэра Днепра Бориса Филатова Банковая пригласила лично выступить на форуме, где Порошенко объявил, что идет в президенты.

      В целом, по данным общественной сети "Опора", именно действующий президент является лидером по использованию административного ресурса. Ему выразили поддержку главы уже нескольких ОГА.

      Кому запрещается участие в предвыборной агитации?• лицам, не являющимися гражданами Украины;
      • органам исполнительной власти, органам власти Автономной Республики Крым и органам местного самоуправления, правоохранительным органам и судам, их должностным и служебным лицам в рабочее время (кроме случаев, когда соответствующее лицо является кандидатом на пост Президента Украины);
      • членам избирательных комиссий при исполнении обязанностей членов избирательных комиссий на срок осуществления полномочий.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Деньги Блок Петра Порошенко Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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