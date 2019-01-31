Скільки заробляють агітатори Порошенка: неочікувані цифри

Спостерігачі мережі "Опора" зафіксували схему мобілізації виборців чинного президента Петра Порошенка. В областях України агітатори ходять по домівках виборців та шукають потенційних виборців Порошенка.

Агітатори ходять по домівках зі спеціальною анкетою. Туди заносять відомості про людей і їхнє ставлення до Порошенка. Опитування мають провести чотири рази.

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Спеціальним людям платять залежно від регіону. Суми коливаються від 400 гривень (Дніпропетровська область) до 1000 гривень (Волинська, Хмельницька області). Хоча платити за агітацію за законодавством в Україні заборонено.



Агітатори ходять по домівках зі спеціальною анкетою



В анкету заносять відомості про людей і їхнє ставлення до Порошенка

Офіційно дослідження проводить не партія Порошенка. А нещодавно створена громадська організація "Інститут розвитку і сприяння демократії". Політичні експерти запевняють, що через так звані "опитування" формують "сітку" для купівлі голосів на виборах.



Опитування проводить "Інститут розвитку і сприяння демократії"

Кілька тижнів тому представники схожої агітаційної мережі телефонували співробітнику 24 телеканалу. Мовляв, п'ять років тому той вказав, що підтримує Петра Порошенка. Відтак, йому вирішили запропонувати співпрацю.



Агітація від Петра Порошенка на білбордах

Для людей з "Блоку Петра Порошенка" ця схема скуповування голосів не нова, зазначив депутат Сергій Лещенко. Вони використовували її ще на парламентських виборах на 205 окрузі, що в Чернігові. Тоді кандидати там банально змагалися у підкупі.

Сергій Березенко очолює тіньовий штаб Порошенка з побудови цієї "сітки". Він це робив, коли обирався в парламент за округом в Чернігівській області, з країни хочуть зробити великий 205 округ,

– сказав народний депутат України Сергій Лещенко.



Сергій Березенко очолює "сітку" для купівлі голосів на виборах

За інсайдерською інформацією така схема обійдеться штабу президента в 50 мільйонів доларів. Або по два мільйони за кожну область. Що цікаво, витрачатимуть на виборах не тільки гроші партії, але й місцеві бюджети. Наприклад, нещодавно влада Дніпра виділила "на матеріальну допомогу містянам" 140 мільйонів гривень.

Організація "Громадський контроль" вважає, що ці кошти можуть бути витрачені на купівлю 70 тисячі голосів дніпровців. Зазначимо, що днями мера Дніпра Бориса Філатова Банкова запросила особисто виступити на форумі, де Порошенко оголосив, що йде в президенти.

Загалом, за даними громадської мережі "Опора", саме чинний президент є лідером з використання адміністративного ресурсу. Йому висловили підтримку голови вже кількох ОДА.

Кому забороняється участь у передвиборчій агітації?• особам, які не є громадянами України;

• органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час (крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом на пост Президента України);

• членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій на строк здійснення повноважень.