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      Сколько политики платят ботам за пиар в сети: детали в цифрах

      37 Читати новину українською

      В соцсетях активно обсуждают предвыборные скандалы. Делают это не только настоящие избиратели, но и интернет-боты, которых покупают кандидаты в президенты. Журналисты 24 канала выяснили, сколько стоят услуги ботов и зачем они нужны политикам.

      Что такое боты?

      Боты – это фактически страницы, которые ведут компьютерные программы или люди, под вымышленными именами. "Пасутся" они в комментариях ко всем темам, которые привлекают общественное внимание – от фото Порошенко с ребенком до жалоб на разбитые дороги.

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      порошенко
      Комментарии ботов под постом Порошенко

      Какую функцию выполняют?

      Самая простая функция ботов – ставить лайки. Для этого создают профили вроде граждан России или Бразилии. По меньшей мере вдвое дороже эмоциональные комментарии от аккаунтов украинцев. Как правило, это уже настоящие люди, которые имеют вымышленный профиль. И с него и постят готовые комментарии, которые присылает заказчик.

      via GIPHY

      "Это страницы реальных людей, которые имитируют жизнь настоящего человека. Они очень часто используют дорогое программное обеспечение и понять, живой это человек или нет – невозможно", – отметил политтехнолог, директор агентства кризисных коммуникаций "НЕТ" Дмитрий Раимов.

      Сколько зарабатывают?

      Раимов пояснил, что боты – лучший способ держать сообщения сверху ленты Facebook. Чем больше лайков и комментариев, тем больше людей его увидят. Больше всего придется заплатить за комментарии от людей, которые отслеживают контекст дискуссии и включаются в разговор. Разумеется, они также работают не под собственным именем.

      Чтобы создать положительную картинку о политике, он вынужден заплатить до нескольких десятков тысяч долларов. Если это касается президента, то это уже сотни тысяч долларов, так как там совсем другие уровни дискуссий.

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      Мини-армию ботов имеют пресс-службы почти каждого политика и всех 44 кандидатов. Правда, диджитал-эксперты признают, украинские чиновники еще не умеют ими пользоваться. Так, в YouTube Тимошенко накрутила подписчиков дешевыми ботами. В декабре половину из них после проверки удалили администраторы сервиса.

      тимошенко
      Тимошенко накрутила подписчиков дешевыми ботами

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Кибербезопасность Информационные технологии Сеть Facebook
      Источник: 24 канал
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