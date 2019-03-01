Скільки політики платять ботам за піар у мережі: деталі в цифрах

В соцмережах активно обговорюють передвиборчі скандали. Роблять це не лише справжні виборці, а й інтернет-боти, яких купують кандидати в президенти. Журналісти 24 каналу з'ясували, скільки коштують послуги ботів і навіщо вони потрібні політикам.

Що таке боти?

Боти – це фактично сторінки, які ведуть комп'ютерні програми або люди, під вигаданими іменами. "Пасуться" вони у коментарях до усіх тем, які викликають суспільну увагу – від фото Порошенка з дитиною до скарг на розбиті дороги.

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Коментарі ботів під дописом Порошенка

Яку функцію виконують?

Найпростіша функція ботів – ставити лайки. Для цього створюють профілі начебто громадян Росії чи Бразилії. Щонайменше вдвічі дорожчими є емоційні коментарі від акаунтів українців. Як правило, це вже справжні люди, які мають вигаданий профіль. І з нього й постять готові коментарі, які присилає замовник.

"Це сторінки нереальних людей, які імітують життя справжньої людини. Вони дуже часто використовують найдорожче програмне забезпечення і зрозуміти, жива це людина чи ні – неможливо", – зазначив політтехнолог, директор агентства кризових комунікацій "НЕТ" Дмитро Раімов.

Скільки заробляють?

Раімов пояснив, що боти – найкращий спосіб тримати дописи згори стрічки Facebook. Якщо більше лайків і коментарів, то більше людей його побачать. Найбільше доведеться заплатити за коментарі від людей, які відстежують контекст дискусії і включаюся в розмову. Зрозуміло, вони також працюють не під власним іменем.

Щоб створити позитивну картинку про політика, він змушений заплатити до кількох десятків тисяч доларів. Якщо це стосується президента, то це вже сотні тисяч доларів, адже там зовсім інші рівні дискусій.

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Міні-армію ботів мають прес-служби майже кожного політика та усіх 44 кандидатів. Щоправда, діджитал-експерти визнають, українські можновладці ще не вміють ними користуватися. Так, у YouTube Тимошенко накрутила підписників дешевими ботами. У грудні половини з них після перевірки видалили адміністратори сервісу.



Тимошенко накрутила підписників дешевими ботами