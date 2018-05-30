12:38
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Сколько политзаключенных содержат в лагерях КНДР: ужасная статистика

39 Читати новину українською

Госдеп США обнародовал информацию о том, что в лагерях КНДР могут содержать от 80 до 120 тысяч политзаключенных.

Такую статистику обнародовали в Госдепе США во время доклада о религиозной свободе в мире за 2017 год.

Читайте также: Ким Чен Ын выдумал странный "жест доброй воли" для США

Большинство из этих людей подвергаются страшным пыткам только за свои религиозные взгляды. В докладе, КНДР охарактеризовали как "страну, которая вызывает особые опасения". В Госдепе отметили, что тему политзаключенных в КНДР возможно обсудят во время саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

29 мая делегации обеих стран прилетели в Сингапур, чтобы начать подготовку к встрече лидеров США и КНДР. Встреча запланирована на 12 июня.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына остается на повестке дня. Несмотря на резкие заявления на прошлой неделе, 29 мая Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что его команда готовится к встрече 12 июня в Сингапуре.

Теги: Новости США Ким Чен Ын КНДР
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук