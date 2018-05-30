Сколько политзаключенных содержат в лагерях КНДР: ужасная статистика

Госдеп США обнародовал информацию о том, что в лагерях КНДР могут содержать от 80 до 120 тысяч политзаключенных.

Такую статистику обнародовали в Госдепе США во время доклада о религиозной свободе в мире за 2017 год.

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Большинство из этих людей подвергаются страшным пыткам только за свои религиозные взгляды. В докладе, КНДР охарактеризовали как "страну, которая вызывает особые опасения". В Госдепе отметили, что тему политзаключенных в КНДР возможно обсудят во время саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына.



29 мая делегации обеих стран прилетели в Сингапур, чтобы начать подготовку к встрече лидеров США и КНДР. Встреча запланирована на 12 июня.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына остается на повестке дня. Несмотря на резкие заявления на прошлой неделе, 29 мая Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что его команда готовится к встрече 12 июня в Сингапуре.