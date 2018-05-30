13:02
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Скільки політв'язнів утримують в таборах КНДР: жахлива статистика

199 Читать новость на русском

Держдеп США оприлюднив інформацію про те, що в таборах КНДР можуть утримувати від 80 до 120 тисяч політв'язнів.

Таку статистику оприлюднили у Держдепі США під час доповіді про релігійну свободу у світі за 2017 рік.

Читайте також: Кім Чен Ин видумав дивакуватий "жест доброї волі" для США

Більшість із цих людей піддаються страшним катуванням тільки за свої релігійні погляди. У доповіді, КНДР охарактеризували як "країну, що викликає особливі побоювання". У Держдепі зазначили, що тему політв'язнів у КНДР можливо обговорять під час саміту Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

29 травня делегації обох країн прилетіли до Сингапуру, щоб розпочати підготовку до зустрічі лідерів США і КНДР. Зустріч запланована на 12 червня.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина залишається на порядку денному. Не дивлячись на різкі заяви минулого тижня, 29 травня Дональд Трамп написав у своєму Твіттері, що його команда готується до зустрічі 12 червня у Сінгапурі.

Теги: КНДР Кім Чен Ин Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук