Скільки політв'язнів утримують в таборах КНДР: жахлива статистика

Держдеп США оприлюднив інформацію про те, що в таборах КНДР можуть утримувати від 80 до 120 тисяч політв'язнів.

Таку статистику оприлюднили у Держдепі США під час доповіді про релігійну свободу у світі за 2017 рік.

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Більшість із цих людей піддаються страшним катуванням тільки за свої релігійні погляди. У доповіді, КНДР охарактеризували як "країну, що викликає особливі побоювання". У Держдепі зазначили, що тему політв'язнів у КНДР можливо обговорять під час саміту Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

29 травня делегації обох країн прилетіли до Сингапуру, щоб розпочати підготовку до зустрічі лідерів США і КНДР. Зустріч запланована на 12 червня.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина залишається на порядку денному. Не дивлячись на різкі заяви минулого тижня, 29 травня Дональд Трамп написав у своєму Твіттері, що його команда готується до зустрічі 12 червня у Сінгапурі.