Голос Америки. На засіданні Ради Безпеки ООН обговорили розміщення миротворців на Донбасі

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 29 травня у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку проходило засідання Ради Безпеки, присвячене ситуації в Україні. Делегацію України очолює міністр зовнішніх справ Павло Клімкін. Особливу увагу українська сторона приділяє питанню ймовірного розташування миротворчого контингенту ООН на Донбасі.

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Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина залишається на порядку денному. Не дивлячись на різкі заяви минулого тижня, 29 травня Дональд Трамп написав у своєму твітері, що його команда готується до зустрічі 12 червня у Сінгапурі.

Росія почала не тільки сильніше утискати релігійні свободи, але й поширила свою репресивну політику на території країни через окупацію. Про це йдеться у звіті Комісії США з дотримання міжнародних релігійних свобод.