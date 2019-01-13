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      Сколько польских виз получили украинцы в 2018 году: официальная цифра

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      Скиль виз выдала Польша украинским гражданам в 2018
      Скиль виз выдала Польша украинским гражданам в 2018 / 24 канал

      Польские консульские учреждения в Украине в 2018 году выдали украинцам в целом 876 тысяч 64 визы, из которых национальных – 97,2%, шенгенских – 2,8%.

      Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на МИД Польши.

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      Так, известно, что больше всего виз в 2018 году выдало консульство Польши во Львове – почти 278 тысяч (31,7%). Кроме того, в Луцке издали около 179 тысяч виз (свыше 20%), в Харькове – более 145 тысяч виз (16,6%), в Виннице – почти 130 тысяч виз (14,8%).

      Меньше всего виз польские консульские учреждения выдали в Киеве – более 87 тысяч (почти 10%) и в Одессе – более 57 тысяч (более 6,5%).

      В сравнении с 2017 годом количество выданных виз в польских консульских учреждениях уменьшилось примерно на 240 тысяч. Это, в частности, связано с введением с 11 июня 2017 года безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинстве стран ЕС, в частности и в Польшу.

      Напомним, польская сторона прекратит таможенное оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях на границе с Украиной во Львовской области с 12 по 14 января. Такое решение связано с временным отключением электронных сервисов на пунктах пропусков.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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