Сколько польских виз получили украинцы в 2018 году: официальная цифра

Польские консульские учреждения в Украине в 2018 году выдали украинцам в целом 876 тысяч 64 визы, из которых национальных – 97,2%, шенгенских – 2,8%.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на МИД Польши.

Читайте также: Украинский консул в Польше взяла под опеку ребенка погибшего журналиста

Так, известно, что больше всего виз в 2018 году выдало консульство Польши во Львове – почти 278 тысяч (31,7%). Кроме того, в Луцке издали около 179 тысяч виз (свыше 20%), в Харькове – более 145 тысяч виз (16,6%), в Виннице – почти 130 тысяч виз (14,8%).

Меньше всего виз польские консульские учреждения выдали в Киеве – более 87 тысяч (почти 10%) и в Одессе – более 57 тысяч (более 6,5%).

В сравнении с 2017 годом количество выданных виз в польских консульских учреждениях уменьшилось примерно на 240 тысяч. Это, в частности, связано с введением с 11 июня 2017 года безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинстве стран ЕС, в частности и в Польшу.

Напомним, польская сторона прекратит таможенное оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях на границе с Украиной во Львовской области с 12 по 14 января. Такое решение связано с временным отключением электронных сервисов на пунктах пропусков.