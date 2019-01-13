Украинский консул в Польше взяла под опеку ребенка погибшего журналиста

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса взяла под консульскую опеку годовалую Софию – ребенка украинского журналиста Романа Киселя, который 10 января погиб в ДТП в Польше.

Об этом сообщило издание "Укринформ".

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Отмечается, что мать ребенка осталась жива, однако сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Нам удалось взять под консульскую опеку маленькую Софию. Мы забрали ее из больницы и отвезли в Варшаву, где она находится с бабушкой,

– сообщила консул.

Она добавила, что оформить опеку над ребенком позволяет 31-я статья консульской конвенции между Украиной и Республикой Польша. Она предусматривает, что консульское должностное лицо имеет право оформить такой вид заботы в отношении малолетнего ребенка в случае, если сложилась ситуация, при которой родители не могут заниматься ребенком. В противном случае ребенок мог бы попасть в детский дом и ее опекунство должен был устанавливать суд.

Дипломат сообщила, что мать ребенка, находящуюся в тяжелом состоянии, удалось перевезти из города Радом в Варшаву, где она и будет находиться на лечении.

Напомним, что в четверг, 10 января, в Польше в автомобильной аварии погиб известный украинский журналист Роман Кисиль. Инцидент произошел в городе Илжа Мазовецкого воеводства.