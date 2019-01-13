Скільки польських віз отримали українці у 2018 році: офіційна цифра

Польські консульські установи в Україні у 2018 році видали українцям загалом 876 тисяч 64 візи, з яких національних – 97,2%, шенгенських – 2,8%.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на МЗС Польщі.

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Так, відомо, що найбільше віз у 2018 році видало консульство Польщі у Львові – майже 278 тисяч (31,7%). Крім того, у Луцьку видали близько 179 тисяч віз (понад 20%), у Харкові – більше 145 тисяч віз (16,6%), у Вінниці – майже 130 тисяч віз (14,8%).

Найменше віз польські консульські установи видали у Києві – понад 87 тисяч (майже 10%) та в Одесі – понад 57 тисяч (більше 6,5%).

У порівнянні з 2017 роком кількість виданих віз у польських консульських установах зменшилася приблизно на 240 тисяч. Це, зокрема, пов'язано із запровадженням з 11 червня 2017 року безвізового режиму для короткострокових поїздок українців до більшості країн ЄС, зокрема і до Польщі.

Нагадаємо, польська сторона припинить митне оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках на кордоні з Україною у Львівській області з 12 по 14 січня. Таке рішення пов’язане з тимчасовим відключенням електронних сервісів на пунктах пропусків.