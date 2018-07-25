Сколько процентов россиян хотят улучшения отношений с Америкой: впечатляющие цифры

Не успел Дональд Трамп выступить с заключительным словом на Хельсинском двустороннем саммите, как со стороны американцев посыпался град критики, а встречу с Путиным приравняли к национальной измене.

А буквально на второй день в "Google images" при запросе слова "idiot" первым выбивало изображение Дональда Трампа.

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Однако россияне верят, что с Трампом можно договариваться.

54% процента жителей России хотят активизировать отношения с американцами после Хельсинского саммита. Половина из них уверена, что надо наладить культурные связи. При этом 48% не верит, что после встречи Путина и Трампа отношения стран изменятся в лучшую сторону.

48% россиян не верят в последствия встречи президентов

15% россиян назвали отношения США и России враждебными, 29% называют их прохладными, еще 39% считают их напряженными.

86% россиян обвинили Вашингтон во вмешательстве в дела других стран. Три четвертые называют США агрессивной страной.

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