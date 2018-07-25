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Скільки відсотків росіян хочуть покращення відносин з Америкою: вражаючі цифри

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Не встиг Дональд Трамп виступити із заключним словом на Гельсінському двосторонньому саміті, як з боку американців посипався град критики, зустріч із Путіном прирівняли до національної зради.

А буквально на другий день в "Google images" при запиті слова "idiot" першим вибивало зображення Дональда Трампа. 

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Проте росіяни вірять, що з Трампом можна домовлятися.

54% відсотки жителів Росії хочуть активізувати стосунки з американцями після Гельсінського саміту. Половина з них впевнена, що треба налагодити культурні зв'язки. При цьому 48% не вірить, що після зустрічі Путіна та Трампа стосунки країн зміняться у кращу сторону.

Путін Трамп Зустріч
48% росіян не вірять у наслідки зустрічі президентів 

15% росіян назвали відносини США та Росії ворожими, 29% називають їх прохолодними, ще 39% вважають їх напруженими.

86% росіян звинуватили Вашингтон у втручанні у справи інших країн. Три четверті називають США агресивною країною.

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".

Теги: Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини Росії статистика
Джерело: 24 канал
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