Відомого співця гір кавказьких Рамзана Ахматовича по завершенню Мундіалю прорвало на поезію. До премії від Союза Пісатілєй як у Лаврова він, щоправда, ще не дотягує. Але глава Чечні нормально так накатав амфібрахієм: звичайно весь вірш ніхто не задекламує, щоб від "побєдобесія" над іспанцями та ура-патріотизму кров із вух не потекла. Але приблизно такі рядки крутяться в голові кожного росіянина.

29 % росіян переконані, що їхня збірна показала найкращу гру на Чемпіонаті світу. Читайте також: Як Росія приймала іноземців під час Чемпіонату світу з футболу 23% вважають, що наблизитись до комбінаційної вишуканості "ус надежды" змогли лише французи. 15% росіян кращим гравцем турніру вважають Ігора Акінфєєва.

15% росіян кращим гравцем турніру вважають Ігора Акінфєєва На другому місці опинився форвард збірної Росії Артем Дзюба – 13%. Із вибором ФІФА, Лукою Модрічем, погодились лише 5 % росіян. Після вильоту команди "Черчесова" 69% росіян припинили вболівати за будь-яку із команд.

Після вильоту команди "Черчесова" 69% росіян припинили вболівати 12 % переключилися на французів. Практично стільки ж глорили за хорватів – 12%. Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".