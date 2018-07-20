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Яка збірна на думку росіян показала найкращу гру на ЧС-2018: цікаві рейтинги

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Яка збірна на думку росіян показала найкращу гру на ЧС-2018: цікаві рейтинги

Відомого співця гір кавказьких Рамзана Ахматовича по завершенню Мундіалю прорвало на поезію. До премії від Союза Пісатілєй як у Лаврова він, щоправда, ще не дотягує. Але глава Чечні нормально так накатав амфібрахієм: звичайно весь вірш ніхто не задекламує, щоб від "побєдобесія" над іспанцями та ура-патріотизму кров із вух не потекла. Але приблизно такі рядки крутяться в голові кожного росіянина.

29 % росіян переконані, що їхня збірна показала найкращу гру на Чемпіонаті світу.

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23% вважають, що наблизитись до комбінаційної вишуканості "ус надежды" змогли лише французи. 15% росіян кращим гравцем турніру вважають Ігора Акінфєєва.


15% росіян кращим гравцем турніру вважають Ігора Акінфєєва

На другому місці опинився форвард збірної Росії Артем Дзюба – 13%. Із вибором ФІФА, Лукою Модрічем, погодились лише 5 % росіян. Після вильоту команди "Черчесова" 69% росіян припинили вболівати за будь-яку із команд.


Після вильоту команди "Черчесова" 69% росіян припинили вболівати

12 % переключилися на французів. Практично стільки ж глорили за хорватів – 12%.

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 канал
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