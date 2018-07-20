Какая сборная по мнению россиян показала лучшую игру на ЧМ-2018: интересные рейтинги

Известного певца гор кавказских Рамзана Ахматовича по завершению Мундиаля прорвало на поэзию. До премии от Союза Писателей он,правда, еще не дотягивает. Но глава Чечни нормально так накатал амфибрахием: конечно все стихотворение никто не задекламирует, чтобы от "победобесия" над испанцами и ура-патриотизмом кровь из ушей не потекла. Но примерно такие строки крутятся в голове каждого россиянина

29% россиян убеждены, что их сборная показала лучшую игру на чемпионате мира.

Читайте также: Как Россия принимала иностранцев во время Чемпионата мира по футболу

23% считают, что приблизиться к комбинационной изысканности "ус надежды" смогли только французы. 15% россиян лучшим игроком турнира считают Игоря Акинфеева.



15% россиян лучшим игроком турнира считают Игоря Акинфеева

На втором месте оказался форвард сборной России Артем Дзюба – 13%. С выбором ФИФА, Лукой Модричем, согласились лишь 5% россиян. После вылета команды "Черчесова" 69% россиян перестали болеть за какую-либо из команд.

После вылета команды "Черчесова" 69% россиян перестали болеть

12% переключились на французов. Практически столько же глорилы за хорватов – 12%.

Больше – смотрите в полном выпуске программы "Вести Кремля".