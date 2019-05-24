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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Сколько процентов украинцев поддерживают роспуск парламента: детали в цифрах

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      Цифра
      Цифра / 24 канал

      Новоизбранный президент еще во время инаугурационной речи заявил, что распустит действующий парламент. В этих намерениях Владимира Зеленского поддерживают более 70% украинцев. Также они хотят, чтобы в Украине состоялись досрочные выборы Верховной Рады.

      Интересно, что на Юге и Востоке Украины этот показатель достигает 80%.

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      Самой популярной среди респондентов является партия действующего президента. Поддержать "Слугу народа" выразили желание 43,8%.

      Вторая ступенька у "Оппозиционная платформа - За жизнь". Эту политсилу готов поддержать каждый десятый украинец, равна 10,5%.

      А вот партия Петра Порошенко "Солидарность" наберет почти 9% голосов. Тогда как Юлию Тимошенко и ее "Батькивщину" готовы поддержать свыше 7,3%.

      К слову, 58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий.

      Данные исследования: Рейтинг.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Новости Украины Роспуск Рады исследования
      Источник: 24 канал
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