Сколько процентов украинцев поддерживают роспуск парламента: детали в цифрах
Новоизбранный президент еще во время инаугурационной речи заявил, что распустит действующий парламент. В этих намерениях Владимира Зеленского поддерживают более 70% украинцев. Также они хотят, чтобы в Украине состоялись досрочные выборы Верховной Рады.
Интересно, что на Юге и Востоке Украины этот показатель достигает 80%.
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Самой популярной среди респондентов является партия действующего президента. Поддержать "Слугу народа" выразили желание 43,8%.
Вторая ступенька у "Оппозиционная платформа - За жизнь". Эту политсилу готов поддержать каждый десятый украинец, равна 10,5%.
А вот партия Петра Порошенко "Солидарность" наберет почти 9% голосов. Тогда как Юлию Тимошенко и ее "Батькивщину" готовы поддержать свыше 7,3%.
К слову, 58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий.
Данные исследования: Рейтинг.
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