Скільки відсотків українців пітримують розпуск парламенту: деталі у цифрах

Новообраний президент ще під час інавгураційної промови заявив, що розпустить чинний парламент. У цих намірах Володимира Зеленського підтримують понад 70% українців. Також вони хочуть, аби в Україні відбулися дострокові вибори Верховної Ради.

Цікаво, що на Півдні та Сході України цей показник сягає 80%.

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Найпопулярнішою серед респондентів є партія чинного президента. Підтримати "Слугу народу" висловили бажання 43,8%.

Друга сходинка в "Опозиційної платформи – За життя". Цю політсилу готовий підтримати кожен десятий українець, що дорівнює 10,5%.

А от партія Петра Порошенка "Солідарність" набере майже 9% голосів. Тоді як Юлію Тимошенко і її "Батьківщину" готові підтримати понад 7,3%.

До слова, 58% опитаних заявили, що на парламентських виборах будуть шукати альтернативу серед нових партій.

Дані дослідження: Рейтинг.

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