17:16
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Цифра
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Скільки відсотків українців пітримують розпуск парламенту: деталі у цифрах

      79 Читать новость на русском
      Цифра
      Цифра / 24 канал

      Новообраний президент ще під час інавгураційної промови заявив, що розпустить чинний парламент. У цих намірах Володимира Зеленського підтримують понад 70% українців. Також вони хочуть, аби в Україні відбулися дострокові вибори Верховної Ради.

      Цікаво, що на Півдні та Сході України цей показник сягає 80%.

      Читайте також: Скільки українців підтримують референдум на окупованих територіях: цікаві цифри

      Найпопулярнішою серед респондентів є партія чинного президента. Підтримати "Слугу народу" висловили бажання 43,8%.

      Друга сходинка в "Опозиційної платформи – За життя". Цю політсилу готовий підтримати кожен десятий українець, що дорівнює 10,5%.

      А от партія Петра Порошенка "Солідарність" набере майже 9% голосів. Тоді як Юлію Тимошенко і її "Батьківщину" готові підтримати понад 7,3%.

      До слова, 58% опитаних заявили, що на парламентських виборах будуть шукати альтернативу серед нових партій.

      Дані дослідження: Рейтинг.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала 50 тисяч голосів
      сьогодні
      44445
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Розпуск Ради дослідження
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Право "на ліво": чому Гройсман усіляко намагається позбутися посади прем'єра
      сьогодні , 17:00 Право "на ліво": чому Гройсман усіляко намагається позбутися посади прем'єра
      Наталя Ромашова 331
      Не концентруюся на негативі, тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу, – чемпіон Антон Дацко
      сьогодні , 16:00 Не концентруюся на негативі, тому що я не бачу в цьому ніякого сенсу, – чемпіон Антон Дацко
      Станіслав Безушко 91
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      1911
      Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      сьогодні , 15:00 Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      Ольга Черненко 1520
      Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      сьогодні , 12:39 Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      Світлана Попова 1174
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук