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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сколько россиян готовы поддержать кандидатов на выборах в России

12:30, 3 марта 664 Читати новину українською

Вслух мы не можем процитировать строки питерской группы, более раннего творчества пера Сергея Шнурова, где главный герой "должен быть предельно трезв, чтоб в графу поставить крест". И эти слова как никогда актуальны.

Электоральный рейтинг Владимира Путина упал на 1,5% в течение последнего месяца. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Владимир Путин набрал бы 69,9% голосов.

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За второе место развернулась ожесточенная борьба между выдвиженцем от КПРФ Павлом Грудининым, который бы набрал 7,2% голосов избирателей и вечным либералом Владимиром Жириновским, который бы набрал 5,9% голосов.

Рейтинг Ксении Собчак снизился на одну десятую процента. Кандидат в президенты России набрала бы 1,2% голосов на выборах.

Рейтинг Ксении Собчак

Прийти на избирательный участок и испортить бюллетень готовы менее одного процента россиян. А не будут участвовать во всенародном волеизъявлении почти 4 процента граждан РФ.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Выборы в России 2018 Владимир Жириновский Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
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