Сколько россиян готовы поддержать кандидатов на выборах в России

Вслух мы не можем процитировать строки питерской группы, более раннего творчества пера Сергея Шнурова, где главный герой "должен быть предельно трезв, чтоб в графу поставить крест". И эти слова как никогда актуальны.

Электоральный рейтинг Владимира Путина упал на 1,5% в течение последнего месяца. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Владимир Путин набрал бы 69,9% голосов.

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За второе место развернулась ожесточенная борьба между выдвиженцем от КПРФ Павлом Грудининым, который бы набрал 7,2% голосов избирателей и вечным либералом Владимиром Жириновским, который бы набрал 5,9% голосов.

Рейтинг Ксении Собчак снизился на одну десятую процента. Кандидат в президенты России набрала бы 1,2% голосов на выборах.

Рейтинг Ксении Собчак

Прийти на избирательный участок и испортить бюллетень готовы менее одного процента россиян. А не будут участвовать во всенародном волеизъявлении почти 4 процента граждан РФ.

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