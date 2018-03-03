Скільки росіян готові підтримати кандидатів на виборах у Росії

Вголос ми не можемо процитувати рядки пітерського гурту, більш ранньої творчості пера Сергія Шнурова, де головний герой "должен быть предельно трезв, чтобы в графу поставить крест". І ці слова як ніколи актуальні.

Електоральний рейтинг Володимира Путіна впав на 1,5% протягом останнього місяця. Якби президентські вибори відбулись найближчим часом, то Володимир Путін набрав би 69,9% голосів.

Читайте також: Хто з українських політиків найбільше маніпулює думкою громадськості: цікаві дані

За друге місце розгорнулась запекла боротьба, між висуванцем від КПРФ Павлом Грудиніним, який би набрав 7,2% голосів виборців та вічним лібералом Володимиром Жиріновським, який би набрав 5,9% голосів.

Рейтинг Ксенії Собчак знизився на одну десяту відсотка. Кандидат в президенти Росії набрала б 1,2% голосів на виборах.



Рейтинг Ксенії Собчак

Прийти на виборчу дільницю із зіпсувати бюлетень готові менше одного відсотка росіян. А не баратимуть участі у всенародному волевиявленні майже 4 відсотки громадян РФ.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.