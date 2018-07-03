Сколько россиян хотят покинуть страну: неожиданные данные

Сколько россиян хотят покинуть страну: неожиданные данные146 Читати новину українською
Каждый третий представитель российской молодежи хочет покинуть пределы страны. Наибольшая доля желающих среди аспирантов – 50%.
У каждого четвертого есть родственники и знакомые, которые в течение последних лет эмигрировали из-за границы.
Читайте также: Зачем в Тернополе для ремонта 7 дорог заключили аж 177 договоров: детали махинаций в цифрах
Половина из них (46%) – это те, кто последние 2-3 года побывали за пределами России как туристы. Наиболее привлекательными странами для жизни россияне называют Германию, США и Испанию.
Самые любимые страны россиян
Три четверти россиян (74%) за последние 2-3 года вообще не покидали пределы РФ.
Больше – смотрите в полном выпуске "Вести Кремля".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии