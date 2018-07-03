Сколько россиян хотят покинуть страну: неожиданные данные

Каждый третий представитель российской молодежи хочет покинуть пределы страны. Наибольшая доля желающих среди аспирантов – 50%.

У каждого четвертого есть родственники и знакомые, которые в течение последних лет эмигрировали из-за границы.

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Половина из них (46%) – это те, кто последние 2-3 года побывали за пределами России как туристы. Наиболее привлекательными странами для жизни россияне называют Германию, США и Испанию.

Самые любимые страны россиян

Три четверти россиян (74%) за последние 2-3 года вообще не покидали пределы РФ.

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