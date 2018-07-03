Скільки росіян хочуть покинути країну: неочікувані дані

Скільки росіян хочуть покинути країну: неочікувані дані227 Читать новость на русском
Кожен третій представник російської молоді хоче покинути межі країни. Найбільша частка охочих серед аспірантів – 50%.
У кожного четвертого є родичі та знайомі, які протягом останніх років емігрували з-за кордону.
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Половина з них (46%) – це ті, хто останні 2-3 роки побували за межами Росії як туристи. Найбільш привабливими країнами для життя росіяни називають Німеччину, США та Іспанію.
Найулюбленіші країни росіян
Три четвертих росіян (74%) за останніх 2-3 роки взагалі не покидали межі РФ.
Більше – дивіться у повному випуску "Вєсті Кремля".
Джерело: 24 канал
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