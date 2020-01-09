Сколько россиян пограничники не впустили в Украину в 2019 году: статистика
Украина за 2019 год не пустила на свою территорию более 7 тысяч граждан России. У них, в частности, был запрет на въезд.
О количестве отказов сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
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Только в течение прошлого года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ,
– говорится в сообщении.
Причинами отказов были запрет въезда, превышение срока пребывания в Украине или информация о незаконном посещении оккупированных территорий.
Русской блогерше Александре Митрошиной проставили запрет въезда в Украину на 3 года. Произошло это из-за незаконного посещения ею оккупированного Крыма.
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