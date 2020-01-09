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      Скільки росіян прикордонники не впустили в Україну у 2019 році: статистика

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      Україна не впустила на свою територію понад 7 тисяч росіян / novyny.online

      Україна за 2019 рік не пустила на свою територію понад 7 тисяч громадян Росії. Вони, зокрема, мали заборону на в'їзд.

      Про кількість відмов повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

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      Тільки протягом минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну понад 7300 громадянам РФ,
      – йдеться в повідомленні.

      Причинами відмов були заборона в’їзду, перевищення терміну перебування в Україні або інформація про незаконне відвідування окупованих територій.

      Російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки. Сталося це через незаконні відвідини нею окупованого Криму.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Держприкордонслужба Окуповані території
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