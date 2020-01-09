Скільки росіян прикордонники не впустили в Україну у 2019 році: статистика
Україна за 2019 рік не пустила на свою територію понад 7 тисяч громадян Росії. Вони, зокрема, мали заборону на в'їзд.
Про кількість відмов повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
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Тільки протягом минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну понад 7300 громадянам РФ,
– йдеться в повідомленні.
Причинами відмов були заборона в’їзду, перевищення терміну перебування в Україні або інформація про незаконне відвідування окупованих територій.
Російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки. Сталося це через незаконні відвідини нею окупованого Криму.