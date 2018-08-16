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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сколько россиян против интернет-экстремизма: неожиданные данные

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15 августа во сибирском Баранауле состоится второе заседание суда по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме в социальных сетях. За сохранении в "Вконтакте" РПЦ-хульных картинок, на которых, например, православный священник с детства мечтал стать бизнесменом, девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне в Алтайском городе на площадь вышло 200 человек, чтобы поддержать Машу, которая оскорбляет "чувства верующих". Адекватные алтайцы забили тревогу, мол, демократия рухнула. Но большинство россиян всё устраивает.

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Почти 80% россиян поддерживают борьбу Российской Федерации против интернет-экстремизма. 59% уверены, что уголовное преследование авторов "экстремистских материалов" в соцсетях – оправдано. "Лайк" с легкостью можно отнести к экстремистским действиям – так думает каждый третий (32%).

32% росіян вважають, що
32% россиян считают, что "лайк" можно отнести к экстремистским действиям

Столько же – 35% утверждают, что тюремный срок за "лайки" и "репосты" не посягает на свободу слова.

При этом, в течение прошлого года почти 230 россиян признали виновными в интернет-экстремизме. 47 из них получили реальные тюремные сроки. 110 получили условные сроки, еще 31 экстремисту пришлось платить штраф.

У 2017 році 228 росіян визнали винними в інтернет-екстремізмі
В 2017 году 228 россиян признали виновными в интернет-экстремизме

Напомним, в России начнут массово сажать за невинные шутки. За последние несколько месяцев уже задержали двух жителей сибирского города Барнаул, которых обвиняют в экстремизме, будто бы картинки, которые они разместили в социальной сети, оскорбляют чувства верующих.

Теги: Новости России Интернет
Источник: 24 канал
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