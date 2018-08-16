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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки росіян проти інтернет-екстремізму: неочікувані дані

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15 серпня у сибірському Баранаулі відбудеться друге засідання суду у справі Марії Мотузної, яку звинувачують в екстремізмі у соціальних мережах. За збереження у "Вконтакте" РПЦ-хульних картинок, де, наприклад, православний священник з дитинства мріяв стати бізнесменом, дівчині загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Напередодні в Алтайському місті на площу вийшло 200 людей, щоб підтримати Машу, яка ображає "почуття віруючих". Адекватні алтайці забили на сполох, мовляв, демократія рухнула. Але більшість росіянам усе підходить.

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Майже 80% росіян підтримують боротьбу Російської Федерації проти інтернет-екстремізму. 59% впевнені, що кримінальне переслідування авторів "екстремістських матеріалів" у соцмережах – виправдане. "Лайк" з легкістю можна віднести до екстреміських дій – так думає кожен третій (32%).

32% росіян вважають, що
32% росіян вважають, що "лайк" можна віднести до екстреміських дій

Стільки ж – 35% стверджують, що ув’язнення за "лайки" та "репости" не посягає на свободу слова.

При цьому, протягом минулого року майже 230-ох росіян визнали винними в інтернет-екстремізмі. 47 із них отримали реальні тюремні строки. 110-ом призначили умовні терміни, ще 31 екстремісту довелось платити штраф.

У 2017 році 228 росіян визнали винними в інтернет-екстремізмі
У 2017 році 228 росіян визнали винними в інтернет-екстремізмі

Нагадаємо, у Росії почнуть масово саджати за невинні жарти. За останні декілька місяців уже затримали двох мешканців сибірського міста Барнаул, яких звинувачують в екстремізмі, начебто картинки, які вони розмістили у соціальній мережі, ображають почуття віруючих.

Теги: Новини Росії Інтернет
Джерело: 24 канал
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