Сколько соглашений Украина уже разорвала с Россией: Климкин назвал количество

За последнее время Украина разорвала 49 соглашений с Российской Федерацией. Кроме того, сейчас МИД прорабатывает еще почти пол сотни договоров, которые должны быть прекращены.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По его словам, Украина уже разорвала 49 соглашений с РФ, среди которых два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и три межрегиональных.

Сейчас на проработке находятся еще почти 50 соглашений, это, как сказать, второй пакет, и мы пересматриваем всю договорную базу с Россией. Наш принцип очень прост – мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны с Россией. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан,

– подчеркнул министр.

Также, глава МИД отметил, что пока Украина не может разорвать дипломатические отношения со страной-агрессором.

"Меня часто спрашивают о дипломатических отношениях с Россией. Но пока почти 70 политических заключенных находятся там. Наши консулы выполняют безумный объем работы", – отметил Климкин.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.



Кроме того, рассматривается возможность расторжения соглашения с Кремлем о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.