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      Скільки угод Україна вже розірвала з Росією: Клімкін назвав кількість

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      Україна розірвала 49 угод з Росією
      Україна розірвала 49 угод з Росією / Фото з відкритих джерел

      За останній час Україна розірвала 49 угод з Російською Федерацією. Окрім того, зараз МЗС опрацьовує ще майже півсотні договорів, які мають бути припинені.

      Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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      За його словами, Україна вже розірвала 49 угод з РФ, серед яких дві міждержавні, 25 міжурядових, 19 міжвідомчих та три міжрегіональні.

      Зараз на опрацюванні перебуває ще майже 50 угод, це, як би мовити, другий пакет і ми переглядаємо всю договірну базу з Росією. Наш принцип дуже простий – ми не можемо жити на основі тієї бази, яка існувала до війни з Росією. Ми будемо чітко керуватися інтересами наших громадян,
      – наголосив міністр.

      Також, глава МЗС зазначив, що поки Україна не може розірвати дипломатичні відносини з країною-агресором.

      "Мене часто запитують про дипломатичні відносини з Росією. Але поки майже 70 політичних ув'язнених перебувають там. Наші консули виконують шалений обсяг роботи", – зазначив Клімкін.

      Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада підтримала проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією.

      Окрім того, розглядається можливість розірвання угоди з Кремлем про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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