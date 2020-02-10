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      Сколько стоила бюджету поездка Зеленского в Давос

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      В конце января в швейцарском Давосе прошел Международный экономический форум. Побывала на мероприятии и украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Обошлась такая поездка государственному бюджету в почти полмиллиона гривен. Кроме того, более 2 миллионов гривен оплатили за перелет.

      Как сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на ответ Государственного управления делами, на визит в Швейцарию украинская делегация потратила 14,5 тысяч долларов (более 355 тысяч гривен) и 102,6 тысячи гривен. Из этих денег 9,9 тысяч долларов пошли на оплату гостиницы.

      Интересно! Украинские депутаты попытались объяснить, за чьи деньги прибыли в Давос: что из этого получилось

      Кроме того, Государственное управление делами предварительно оплатило авиаперевозку делегации по маршруту Киев – Цюрих – Тель-Авив – Киев на сумму 2,515 миллиона гривен. Летела она самолетом Airbus A-319CJ, принадлежащем государственному авиапредприятию "Украина".

      Владимир Зеленский находился в Израиле с 22 по 23 января. Здесь он встретился с лидерами страны, а также посетил мероприятия по случаю годовщины Холокоста.

      Что известно о поездке украинской делегации в Давос

      Делегацию Украины в Давосе возглавили президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Также в Швейцарию со стороны официального Киева поехали:

      • министр иностранных дел Вадим Пристайко,
      • олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе,
      • нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
      • генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
      • директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

      Кроме того, в Давос прибыли и несколько министров, в частности глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр финансов Оксана Маркарова. На форуме Украину представили и 23 нардепа. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в отношении последнего отметил, что парламент официально не отправлял народных депутатов в Швейцарию. Поэтому их поездки не будут оплачиваться из государственного бюджета.

      Украинская делегация находилась в Давосе с 22 по 23 января.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Новости политики Давос 2020
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