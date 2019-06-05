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      Сколько украинцев довольны работой Зеленского на посту президента

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      Владимир Зеленский президент Украины 2019 - отзывы
      Работой Зеленского довольны большинство украинцев / Getty Images

      Деятельностью нового Президента Украины Владимира Зеленского довольны половина опрошенных украинцев. А недовольство выразили 11% украинцев.

      При этом 39% украинцев еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства, свидетельствуют результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг".

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      Больше всего работой Зеленского довольны жители центра (51%) и юга (55%), а меньше всего – жители запада (45%) и востока (47%).

      Деятельностью пятого президента Петра Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% – не довольны.

      робота Зеленського скільки українців задоволені Порошенка
      Статистика об удовлетворении работой Порошенко и Зеленского от Соцгруппы "Рейтинг"

      Деятельностью премьер-министра Владимира Гройсмана довольны 19%, не довольны – 76%.

      Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.

      статистика соцопитування Порошенко Гройсман Зеленський Верховна Рада
      Статистика от Соцгруппы "Рейтинг"

      Опрос проводился с 29 мая по 3 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тысячи респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статистическая погрешность – не более 2,2%.

      обіцянки Володимира Зеленського програма президента плани

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Владимир Зеленский Социологическое исследование Статистика Владимир Гройсман Петр Порошенко
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