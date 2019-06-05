Сколько украинцев довольны работой Зеленского на посту президента

Деятельностью нового Президента Украины Владимира Зеленского довольны половина опрошенных украинцев. А недовольство выразили 11% украинцев.

При этом 39% украинцев еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства, свидетельствуют результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг".

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Больше всего работой Зеленского довольны жители центра (51%) и юга (55%), а меньше всего – жители запада (45%) и востока (47%).

Деятельностью пятого президента Петра Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% – не довольны.



Статистика об удовлетворении работой Порошенко и Зеленского от Соцгруппы "Рейтинг"

Деятельностью премьер-министра Владимира Гройсмана довольны 19%, не довольны – 76%.

Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.



Статистика от Соцгруппы "Рейтинг"

Опрос проводился с 29 мая по 3 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тысячи респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статистическая погрешность – не более 2,2%.