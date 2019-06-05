Скільки українців задоволені роботою Зеленського на посаді президента
Діяльністю нового Президента України Володимира Зеленського задоволені половина опитаних українців. А невдоволення висловили 11% українців.
При цьому 39% українців ще не змогли оцінити роботу новообраного глави держави, свідчать результати соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг".
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Найбільше роботою Зеленського задоволені жителі центру (51%) та півдня (55%), а найменше – жителі заходу (45%) та сходу (47%).
Діяльністю п’ятого президента Петра Порошенка задоволені 16% опитаних, понад 80% – не задоволені.
Статистика про задоволення роботою Порошенка і Зеленського від Соцгрупи "Рейтинг"
Діяльністю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана задоволені 19%, не задоволені – 76%.
Роботою Верховної Ради не задоволені більше 90% опитаних.
Статистика від Соцгрупи "Рейтинг"