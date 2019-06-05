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      Скільки українців задоволені роботою Зеленського на посаді президента

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      Володимир Зеленський президент України 2019 - відгуки
      Роботою Зеленського задоволені більшість українців / Getty Images

      Діяльністю нового Президента України Володимира Зеленського задоволені половина опитаних українців. А невдоволення висловили 11% українців.

      При цьому 39% українців ще не змогли оцінити роботу новообраного глави держави, свідчать результати соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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      Найбільше роботою Зеленського задоволені жителі центру (51%) та півдня (55%), а найменше – жителі заходу (45%) та сходу (47%).

      Діяльністю п’ятого президента Петра Порошенка задоволені 16% опитаних, понад 80% – не задоволені.

      робота Зеленського скільки українців задоволені Порошенка
      Статистика про задоволення роботою Порошенка і Зеленського від Соцгрупи "Рейтинг"

      Діяльністю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана задоволені 19%, не задоволені – 76%.

      Роботою Верховної Ради не задоволені більше 90% опитаних.

      статистика соцопитування Порошенко Гройсман Зеленський Верховна Рада
      Статистика від Соцгрупи "Рейтинг"

      Опитування проводилося з 29 травня по 3 червня серед населення України у віці від 18 років і старше. Опитано 2 тисячі респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Статистична похибка – не більш 2,2%.

      обіцянки Володимира Зеленського програма президента плани

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Петро Порошенко Володимир Гройсман Статистика Соціологічне дослідження
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