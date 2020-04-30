Сколько украинцев готовы к продолжению карантина, а сколько – не могут терпеть

Большинство населения Украины готово к продолжению карантина. В частности, 79% украинцев готовы к продолжению ограничений на 1 месяц и больше, из них 70% – на более чем два месяца, и почти 60% – согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно. Зато 14% украинцев сейчас вообще не соблюдают карантин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 30 апреля. Соответствующая информация появилась на сайте КМИС.

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В течение какого срока украинцы смогут соблюдать карантинные меры

59 – неограниченное время ("столько, сколько нужно"),

6% – до 3-х месяцев,

5% – до 2-х месяцев,

9% – не более 1 месяца,

3% – я и сейчас его не соблюдаю, поскольку эти требования – чрезмерные,

11% – не соблюдаю, поскольку вынужден (вынуждена) работать вне дома;

5% – трудно ответить.

Интересно, что больше готовы соблюдать карантин столько, сколько нужно, в центре и на юге – по 61%. А меньше всего на востоке – 56%. Правда, не намного больше таких людей на западе – 58%.

Не соблюдают карантин все на том же востоке – 16%. Что касается остальных регионов, как на западе, так и на юге с центром одинаковое количество считает требования действующего карантина чрезмерными – по 3%. А не соблюдают, поскольку работают вне дома, – по 12% в центре и на юге. И 10% – на западе.

По полу:

Женщины больше, чем мужчины согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно ( 60% женщин против 57% мужчин);

столько, сколько нужно ( женщин против мужчин); 12% мужчин ответили, что готовы быть на карантине не более чем месяц, среди женщин такой ответ дали 9%.

По возрасту:

Больше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, – среди старшей категории населения, а именно среди людей в возрасте 60–70 лет. Такой ответ дали 73% пожилых людей. А меньше всего – среди молодежи в возрасте от 18 до 39 лет (53%).

Такой ответ дали пожилых людей. А меньше всего – среди молодежи в возрасте Молодежь (18–39) несколько больше других категорий не придерживается требований карантина, так как считает их чрезмерными (7%);

(18–39) несколько больше других категорий карантина, так как считает их чрезмерными Больше всего тех, кто не придерживается карантина из-за работы – это люди в возрасте от 40 до 59 лет (16%), меньше всего – среди старшей категории 60–70+ лет (4%).

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По уровню образования:

Меньше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, – среди людей со средним образованием ( 47% ); остальные различия – несущественны;

); остальные различия – несущественны; Большинство тех, кто не придерживается карантина из-за рабоы вне дома, составляют люди со средним образованием (14%).

По региональному распределению особых разногласий не выявлено.

Детали: опрос проводили методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка – репрезентативная для взрослого населения (возраст – от 18 лет). Не опрашивали людей, проживающих на временно оккупированных территориях: в Крыму и на Донбассе. В рамках опроса провели 2 024 интервью.

Украина и карантин: основное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 261 человек умер . Зато 1 238 пациентов выздоровели.

К сожалению, . Зато 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но сначала его продлили до 25 апреля, а затем – до 11 мая.

чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но сначала его продлили до 25 апреля, а затем – до 11 мая. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

по всей Украине. 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более двоих; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более двоих; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых. 24 апреля правительство обнародовало 5 этапов выхода Украины из карантина , первый может начаться уже 11 мая. Правда, такой план возможен только при благоприятной эпидемической ситуации.

первый может начаться уже 11 мая. Правда, такой план возможен только при благоприятной эпидемической ситуации. С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Произойдет это при условии, что те будут придерживаться санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.

Произойдет это при условии, что те будут придерживаться санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции. По словам премьера Дениса Шмыгаля, также вскоре можно ожидать открытия магазинов, кофеен и других заведений обслуживания.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу