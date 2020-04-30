Сколько украинцев готовы к продолжению карантина, а сколько – не могут терпеть
Большинство населения Украины готово к продолжению карантина. В частности, 79% украинцев готовы к продолжению ограничений на 1 месяц и больше, из них 70% – на более чем два месяца, и почти 60% – согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно. Зато 14% украинцев сейчас вообще не соблюдают карантин.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 30 апреля. Соответствующая информация появилась на сайте КМИС.
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В течение какого срока украинцы смогут соблюдать карантинные меры
- 59 – неограниченное время ("столько, сколько нужно"),
- 6% – до 3-х месяцев,
- 5% – до 2-х месяцев,
- 9% – не более 1 месяца,
- 3% – я и сейчас его не соблюдаю, поскольку эти требования – чрезмерные,
- 11% – не соблюдаю, поскольку вынужден (вынуждена) работать вне дома;
- 5% – трудно ответить.
Интересно, что больше готовы соблюдать карантин столько, сколько нужно, в центре и на юге – по 61%. А меньше всего на востоке – 56%. Правда, не намного больше таких людей на западе – 58%.
Не соблюдают карантин все на том же востоке – 16%. Что касается остальных регионов, как на западе, так и на юге с центром одинаковое количество считает требования действующего карантина чрезмерными – по 3%. А не соблюдают, поскольку работают вне дома, – по 12% в центре и на юге. И 10% – на западе.
По полу:
- Женщины больше, чем мужчины согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно (60% женщин против 57% мужчин);
- 12% мужчин ответили, что готовы быть на карантине не более чем месяц, среди женщин такой ответ дали 9%.
По возрасту:
- Больше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, – среди старшей категории населения, а именно среди людей в возрасте 60–70 лет. Такой ответ дали 73% пожилых людей. А меньше всего – среди молодежи в возрасте от 18 до 39 лет (53%).
- Молодежь (18–39) несколько больше других категорий не придерживается требований карантина, так как считает их чрезмерными (7%);
- Больше всего тех, кто не придерживается карантина из-за работы – это люди в возрасте от 40 до 59 лет (16%), меньше всего – среди старшей категории 60–70+ лет (4%).
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По уровню образования:
- Меньше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, – среди людей со средним образованием (47%); остальные различия – несущественны;
- Большинство тех, кто не придерживается карантина из-за рабоы вне дома, составляют люди со средним образованием (14%).
По региональному распределению особых разногласий не выявлено.
Детали: опрос проводили методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка – репрезентативная для взрослого населения (возраст – от 18 лет). Не опрашивали людей, проживающих на временно оккупированных территориях: в Крыму и на Донбассе. В рамках опроса провели 2 024 интервью.
Украина и карантин: основное
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 261 человек умер. Зато 1 238 пациентов выздоровели.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но сначала его продлили до 25 апреля, а затем – до 11 мая.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более двоих; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.
- 24 апреля правительство обнародовало 5 этапов выхода Украины из карантина, первый может начаться уже 11 мая. Правда, такой план возможен только при благоприятной эпидемической ситуации.
- С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Произойдет это при условии, что те будут придерживаться санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, также вскоре можно ожидать открытия магазинов, кофеен и других заведений обслуживания.