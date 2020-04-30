Скільки українців готові до продовження карантину, а скільки – не мають сил терпіти

Більшість населення України є готовим до продовження карантину. Зокрема, 79% українців – готові до продовження обмежень на 1 місяць і більше, з них 70% – на понад два місяці, і майже 60% – згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно. Натомість 14% українців зараз взагалі не дотримуються карантину.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київськими міжнародним інститутом соціології з 22 по 30 квітня. Відповідна інформація з’явилася на сайті КМІС.

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Протягом кого терміну українці зможуть дотримуватися карантинних заходів

59 – необмежений час ("стільки, скільки потрібно"),

6% – до 3-х місяців,

5% – до 2-х місяців,

9% – не більше ніж 1 місяць,

3% – я і зараз його не дотримуюся, оскільки ці вимоги – надмірні,

11% – не дотримуюсь, оскільки змушений (змушена) працювати поза домом;

5% –важко відповівсти.

Цікаво, що більше готові дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно, у центрі та на півдні – по 61%. А найменше на сході – 56%. Щоправда, не набагато більше є таких людей на заході – 58%.

Не дотримуються карантину все на тому ж сході – 16%. Щодо решти регіонів, то як на заході, так і на півдні з центром однакова кількість вважає вимоги чинного карантину надмірними – по 3%. А не дотримуються, оскільки працюють поза домом, – по 12% в центрі та на півдні. І 10% – на заході.

За статтю:

Жінки дещо більше, ніж чоловіки згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно (60% жінок проти 57% чоловіків);

12% чоловіків відповіли, що готові бути на карантині не більше ніж місяць, середі жінок таку відповідь дали 9%.

За віком:

Найбільше тих, хто є готовим бути на карантині стільки, скільки потрібно, – серед старшої категорії населення, а саме серед людей віком 60 – 70+ років. Таку відповідь дали 73% літніх людей. А найменше – серед молоді віком від 18 до 39 років (53%).

Молодь (18 – 39) дещо більше за інші категорії не дотримується вимог карантину, бо вважає їх надмірними (7%);

Найбільше тих, хто не дотримується карантину через роботу – це люди віком від 40 до 59 років (16%), найменше – серед старшої категорії 60 - 70+ років (4%).

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За рівнем освіти:

Найменше тих, хто є готовим бути на карантині стільки, скільки потрібно, – серед людей з початковою освітою (47%); інші різниці – несуттєві;

Більшість тих, хто не дотримується карантину через роботу поза домом, становлять люди з початковою освітою (14%).

За регіональним розподілом особливих розбіжностей не виявлено.

Деталі: опитування проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка – репрезентативна для дорослого населення (вік – від 18 років). Не опитували людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях: в Криму та на Донбасі. У межах опитування провели 2 024 інтерв'ю.

Україна та каранти: основне

Згідно з даними МОЗ, станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 випадків зараження коронавірусом . На жаль, 261 людина померла. Натомість 1 238 пацієнтів одужали .

. На жаль, Натомість . 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але спершу його продовжили до 25 квітня, а потім – до 11 травня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але спершу його продовжили до 25 квітня, а потім – до 11 травня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих. 24 квітня уряд оприлюднив 5 етапів виходу України з карантину, перший із яких може розпочатися вже 11 травня. Щоправда, такий план є можливим лише за сприятливої епідемічної ситуації.

перший із яких може розпочатися вже 11 травня. Щоправда, такий план є можливим лише за сприятливої епідемічної ситуації. З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки . Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

. Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу