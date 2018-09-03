Сколько украинцев готовы защищать страну с оружием в руках: потрясающая цифра

За последние годы резко увеличилось количество граждан Украины, которые готовы брать оружие в руки и защищать родную землю от захватчиков и оккупантов. Сейчас эта цифра достигла почти 90% украинцев.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания дискуссионного клуба ученического самоуправления лицея "Научная смена" в Киеве.

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По его словам, несколько лет назад эта цифра была намного меньше.

Вот представьте себе, несколько лет назад только 20% украинцев готовы были с оружием в руках защищать нашу землю. А сегодня – 89%,

– сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что это демонстрирует прогресс украинского общества, которое верит в государство и его ценности.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в рядах Вооруженных сил Украины служит 25 тысяч женщин, которые проходят службу наравне с мужчинами-военными.