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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сколько украинцев могут немедленно призвать на войну на Донбассе

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В резерве ВСУ находится около 160 тысяч участников боевых действий
В резерве ВСУ находится около 160 тысяч участников боевых действий / Фото из открытых источников

В оперативный военный резерв первой очереди пока входят почти 160 тысяч украинцев, которые уже воевали на Донбассе и имеют боевой опыт, но сейчас находятся в запасе.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы – там Украина".

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Почти 160 тысяч участников боевых действий сейчас числятся в оперативном резерве первой очереди ... Это готовность номер один снова в случае необходимости взять оружие в руки, профессионально, с высокой степенью подготовки. И я ни на йоту не сомневаюсь, что каждый из вас готов сейчас снова вернуться в ряды,
– сказал глава государства.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что не хочет, чтобы в жизнь ветеранов и жизнь страны "снова вернулась война".

"Мы будем бороться за украинскую землю и бороться за мир", – подчеркнул Порошенко.

Также он напомнил, что в 2014 году нынешние ветераны и волонтеры защитили Украину на восточных рубежах и остановили врага.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что ряды Вооруженных сил Украины из-за низкой заработной платы покинули более 10 тысяч военнослужащих за первые месяцы 2018 года, и еще почти 20 тысяч планируют уволиться до конца года.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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