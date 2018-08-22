Сколько украинцев могут немедленно призвать на войну на Донбассе

В оперативный военный резерв первой очереди пока входят почти 160 тысяч украинцев, которые уже воевали на Донбассе и имеют боевой опыт, но сейчас находятся в запасе.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы – там Украина".

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Почти 160 тысяч участников боевых действий сейчас числятся в оперативном резерве первой очереди ... Это готовность номер один снова в случае необходимости взять оружие в руки, профессионально, с высокой степенью подготовки. И я ни на йоту не сомневаюсь, что каждый из вас готов сейчас снова вернуться в ряды,

– сказал глава государства.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что не хочет, чтобы в жизнь ветеранов и жизнь страны "снова вернулась война".

"Мы будем бороться за украинскую землю и бороться за мир", – подчеркнул Порошенко.

Также он напомнил, что в 2014 году нынешние ветераны и волонтеры защитили Украину на восточных рубежах и остановили врага.

Майже 160 тисяч учасників бойових дій числяться в оперативному резерві першої черги. Це готовність номер один знову взяти зброю до рук, взяти її вправно, професійно, з найвищим ступенем вишколу. Ні на йоту не сумніваюся в тому, що кожен із вас готовий знову стати до строю. — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 августа 2018 г.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что ряды Вооруженных сил Украины из-за низкой заработной платы покинули более 10 тысяч военнослужащих за первые месяцы 2018 года, и еще почти 20 тысяч планируют уволиться до конца года.