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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки українців можуть негайно призвати на війну на Донбасі

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У резерві ЗСУ перебуває майже 160 тисяч учасників бойових дій
У резерві ЗСУ перебуває майже 160 тисяч учасників бойових дій / Фото з відкритих джерел

До оперативного військового резерву першої черги наразі входять майже 160 тисяч українців, які вже воювали на Донбасі і мають бойовий досвід, але зараз перебувають в запасі.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми – там Україна".

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Майже 160 тисяч учасників бойових дій зараз числяться в оперативному резерві першої черги... Це готовність номер один знову в разі потреби взяти зброю в руки, професійно, з найвищим ступенем вишколу. І я ні на йоту не сумніваюся, що кожен з вас готовий зараз знову повернутися до лав,
– сказав глава держави.

Окрім того, український президент наголосив, що не хоче, аби у життя ветеранів і життя країни "знову повернулася війна".

"Ми будемо боротися за українську землю і боротися за мир", – наголосив Порошенко.

Також, він нагадав, що в 2014 році нинішні ветерани та волонтери захистили Україну на східних рубежах та зупинили ворога.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що лави Збройних сил України через низьку заробітну плату покинули понад 10 тисяч військовослужбовців за перші місяці 2018 року, та ще майже 20 тисяч планують звільнитися до кінця року.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні Сили України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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