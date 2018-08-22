Скільки українців можуть негайно призвати на війну на Донбасі

До оперативного військового резерву першої черги наразі входять майже 160 тисяч українців, які вже воювали на Донбасі і мають бойовий досвід, але зараз перебувають в запасі.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми – там Україна".

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Майже 160 тисяч учасників бойових дій зараз числяться в оперативному резерві першої черги... Це готовність номер один знову в разі потреби взяти зброю в руки, професійно, з найвищим ступенем вишколу. І я ні на йоту не сумніваюся, що кожен з вас готовий зараз знову повернутися до лав,

– сказав глава держави.

Окрім того, український президент наголосив, що не хоче, аби у життя ветеранів і життя країни "знову повернулася війна".

"Ми будемо боротися за українську землю і боротися за мир", – наголосив Порошенко.

Також, він нагадав, що в 2014 році нинішні ветерани та волонтери захистили Україну на східних рубежах та зупинили ворога.

Майже 160 тисяч учасників бойових дій числяться в оперативному резерві першої черги. Це готовність номер один знову взяти зброю до рук, взяти її вправно, професійно, з найвищим ступенем вишколу. Ні на йоту не сумніваюся в тому, що кожен із вас готовий знову стати до строю. — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 августа 2018 г.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що лави Збройних сил України через низьку заробітну плату покинули понад 10 тисяч військовослужбовців за перші місяці 2018 року, та ще майже 20 тисяч планують звільнитися до кінця року.